I 1793 reiste den britiske utsendingen George Macartney og 95 rådgivere til Midtens rike med lasten full av flotte gaver til den kinesiske keiseren. Målet var å sikre tilgang til det enorme riket i øst. Det gikk dårlig – keiseren ville ikke ha noe med dem å gjøre.

I dag er ikke silke og te, men tilgang til Kinas digitaløkonomi – og landets 750 millioner nettbrukere – noe av det som virker aller mest forlokkende for vestlige land og selskaper. Også denne gang foregår forhandlingene i stor grad på kinesernes premisser.

Selskaper som Google, Facebook, Twitter og Apple har fått merke det. De tre førstnevnte er sperret for kinesiske nettbrukere, mens Apple nylig måtte fjerne over 670 apper fra sin kinesiske nettbutikk etter ordre fra Beijing-myndighetene.

Nå har Apple-sjef Tim Cook gått enda lenger i å imøtekomme Xi Jinpings krav. I en tale til den årlige internettkonferansen i byen Wuzhen valgte Cook å unngå enhver kritikk av Kinas strenge nettsensur.

I stedet så det ut til at han gikk god for Xis idé om et mer lukket internett.

– Temaet for denne konferansen – å utvikle en digitaløkonomi for åpenhet og felles fordeler – er en visjon som vi i Apple deler. Vi er stolte av å ha jobbet side om side med mange av våre kinesiske partnere for å bygge et fellesskap som vil samles i en felles fremtid i cyberspace, sa han.

VPN har vært veien forbi sensurmuren for mange kinesiske nettbrukere. Nå strammer regimet inn. Næringsliv og forskere er blant dem som rammes av begrenset tilgang til omverden.

Norsk forsker: – Stikk i strid med vestlige tradisjoner

Uttrykket «felles fremtid», sagt på en kinesisk nettkonferanse, har skapt sterke reaksjoner. Ikke minst fordi referansen til «åpenhet» betyr noe helt annet i Kina – der internett er svært strengt regulert.

Sensurapparatet er såpass strengt at selv negativ omtale av internettkonferansen Cook deltok på, ble beordret fjernet av partiet.

Like før Cook talte hadde også Wang Huning, som er kjent som Xi Jinpings sjefideolog, tatt til orde for strengere kontroll over internett.

– Kina står klare til å utvikle nye regler og systemer for å styre internett slik at det tjener alle parter og motvirker dagens ubalanse, sa Wang, som er en av syv medlemmer i Politbyråets stående komité – det aller øverste nivået i det regjerende Kommunistpartiet.

Talen bygget videre på Xis idé om «internettsuverenitet» – at innholdet på internett bør defineres av hvert enkelt land.

Apple-sjefens ordvalg var oppsiktsvekkende, mener seniorforsker Niels Nagelhus Schia ved NUPI.

– Tim Cook ga i sin tale støtte til Kinas visjoner for fremtidens internett. Det er stikk i strid med vestlige teknologi- og internettselskapers tradisjoner, sier han.

Schia, som leder NUPIs forskningsprogram på cybersikkerhet, legger til at vestlige selskaper og myndigheter gjerne snakker om et «åpent og fritt» internett, mens Cook valgte å snakke om et «åpent internett og felles verdier».

Hevder at Cook «kysser Xis ring»

Apple-sjefens tale ble hyllet i statlige kinesiske medier som et skritt i retning av en felles tolkning av hvordan internett skal reguleres. Human Rights Watch var mindre begeistret.

– Cooks tale gir kredibilitet til en stat som på en aggressiv måte sensurerer internett, som kaster folk i fengsel for å være samfunnskritiske og som bygger et digitalt etterretningsvesen som overvåker alle og retter seg mot folk som er uenige, sier Maya Wang ved organisasjonens Hongkong-kontor til The Washington Post.

Hun legger til:

– Den versjonen av cyberspace som bygges av kinesiske myndigheter er utvilsomt dystopisk, og jeg skulle tro at ingen ønsker å ta del i en slik «felles fremtid». Apple skulle ha kritisert dette, ikke gått god for det.

Også Bloomberg-kommentator Tim Culpan stusset over Apple-sjefens tale. «Cook kysser ringen,» skriver han i en kritisk artikkel.

– Han er desperat etter å beholde enhver flik han kan kare til seg av det kinesiske markedet. Det er til fordel for Kinas modell for et fremtidig internett og for de lokale selskapene som dominerer der i dag, skriver han.

Zuckerberg hevdet å fordype seg i Xis taler

Google-sjef Sundar Pichai deltok også på nettkonferansen i Wuzhen. Heller ikke han brukte anledningen til å fremme ideen om et fritt og åpent internett. Pichai påpekte heller ikke at selskapets søkemotor og e-posttjeneste er bannlyst i Kina. I stedet snakket han om samarbeid.

Tidligere har det skapt bølger at Facebook-sjef Mark Zuckerberg har gått langt i å forsøke å innynde seg hos kineserne. Blant annet hevdet han overfor en ledende kinesisk tjenestemann i 2014 at han var oppslukt av en bok med Xi Jinpings samlede taler.

POOL / Reuters

– Mange motsetninger i dagens Kina

Xi deltok ikke selv på nettkonferansen i Wuzhen, men i en tale som ble opplest av Huang Kunming, partiets propagandasjef, hevdet Kinas president at han også ønsket et «åpent» internett.

– Utviklingen av Kinas cyberspace er i ferd med å komme inn i forbikjøringsfeltet. Kinas dører vil bli stadig åpnere, sa Huang.

Xis åpenhetsløfte kan høres paradoksalt ut med tanke på at han også fremmer ideen om «internettsuverenitet» og streng sensur. Men Bruce Lui, som foreleser i journalistikk ved Babtist University i Hongkong, trekker på skuldrene av dette:

– Det er mange motsetninger i dagens Kina, inkludert uttrykkene «folkets demokratiske diktatur» og «demokratisk sentralisering», sier han til Radio Free Asia.

Håpet om et åpnere internett i Kina ble raskt avfeid av partiorganet Global Times tidligere denne uken:

– Vesten må våkne opp til sannheten om at Kina kan velge sitt eget politiske system. Beijing-myndighetene leter nå etter et skjæringspunkt mellom internetteknologi og det å ivareta folkeopinionen på en måte som kan maksimere fordelene ved internettæraen, skriver avisen, og konkluderer:

– Det er vanskelig å finne samstemmighet mellom Kina og Vesten når det kommer til samfunnssystemer og ideologi. Men begge sider må vise åpenhet overfor hverandre.