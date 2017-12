EU deler ut nye lisenser til fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard

Det kontroversielle vedtaket ble gjort på EUs fiskeriministermøte tidlig onsdag morgen.

Det skal deles ut lisenser til 20 fartøyer. Det er samme antall som i 2017. EU har så langt ikke offentliggjort detaljene om hvordan lisensene skal fordeles mellom ulike medlemsland.

I år gikk 11 av lisensene til Latvia. Resten ble fordelt mellom Litauen, Polen, Estland og Spania.

Norge: Ikke EUs rettighet

Norge nekter europeiske fiskere å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard og har ikke godtatt de europeiske lisensene.

Saken ble satt på spissen i januar da den latviske båten Senator ble tatt i arrest for ulovlig fangst av snøkrabbe på den såkalte Sentralbanken utenfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sa tidligere i desember at han ville avslutte forhandlingene hvis EU gjorde alvor av forslaget om å dele ut nye lisenser for 2018.

– Verken EU eller noen enkeltstående stat kan dele ut slike lisenser uten Norges samtykke, sa han.