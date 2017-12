– Jeg stiller som selv-nominert kandidat. Jeg regner med bred støtte fra våre borgere, sa president Vladimir Putin i formiddag på sin årlige maraton-konferanse.

Putin har i 17 år styrt Russland gjennom partiet han selv grunnla: Det statsbærende partiet «Forente Russland». Når Putin nå ikke vil stille som kandidat for sitt eget parti, skaper det et lite jordskjelv i maktapparatet.

Putin signaliserer dermed avstand til partiet, og at han innser at det er dyp misnøye hos mange russere med makteliten.

Samtidig markerer Putin at han har en så suveren posisjon, at han ikke trenger partiet for å vinne presidentvalget.

Dette var bare en av mange interessante ting som skjedde på Putins over tre timer lange direkteshow i formiddag.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Putin: - Trump har ingen mulighet nå

Putin roste president Donald Trump for å ha oppnådd flere positive økonomiske resultater. Samtidig uttrykte den russiske presidenten stor forståelse for Trumps problemer på hjemmebane:

– Det er ting Trump kan ønske å gjøre, men som han ikke har vært i stand til å gjøre så langt, sa Putin.

– Trump har sagt at han ønsker å bedre forholdet til Russland. Det er åpenbart at selv om han ønsker det, så har han ingen mulighet til å gjøre det nå, sa Putin.

– Jeg vet ikke om han fortsatt ønsker å bedre forholdet, eller om han har gitt opp dette. Jeg håper han fortsatt ønsker det, og regner med at han vil normalisere vårt forhold slik både det russiske og amerikanske folk har interesse av, slik at vi kan løse våre felles trusler. Disse truslene er velkjent for alle - terror, miljø og spredning av masseødeleggelsesvåpen, krisene i flere regioner i verden, blant annet Midt-Østen samt problemet med Nord-Korea.

Putin avviste dessuten nok en gang at han hadde først å manipulere det amerikanske presidentvalget.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Putin på direkten i timesvis

Putins pressekonferanser er et 3–4 timer langt mediesirkus uten like med 1400–1500 journalister til stede.

I tillegg til å berøre de fleste viktige, politiske spørsmålene i Russland og verden, er det også mye humor:

I 2015 spøkte Putin med at han holdt seg i god form, «helt uten dope meg».

I fjor sa en tydelig fornøyd Putin at «alt går etter planen». Da hadde Trump vunnet valget, og de fleste i Moskva trodde forholdet mellom USA og Russland ville bli mye bedre.

Rekorden er fra 2008. Da holdt Putin de gående i 4 timer og 40 minutter.

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

– Putin er en babai

Hele pressekonferansen startet med en komisk misforståelse da journalistene viftet med plakater for å få presidentens oppmerksomhet:

– Hva er det som står på den plakaten? Står det «Putin bye-bye» på plakaten, lurte Putin på da pressekonferansen startet.

– Det er på tatarsk! Det betyr bestefar Putin, forklarte journalisten fra Tatarstan, før hun tok opp et «etnisk spørsmål» som er svært omdiskutert i Russland: Spørsmål om økt selvstyre og retten til morsmålundervisning for de millioner av russerne som har et annet morsmål enn russisk.

I Tatarstan, som er en av Russlands rikeste republikker, vakte det stor debatt da enkelte skoler krevde at russiske studenter lærte tatarsk språk:

– Jeg mener vi ikke har noen problemer på dette området som du nettopp kalte etniske spørsmål, svarte Putin.

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Putin frykter atomkrig i Nord-Korea

Den russiske presidenten fikk flere spørsmål om situasjonen i Nord-Korea. Putin anklaget USA for å provosere frem flere atomvåpenprøver.

– Konsekvensen av å bruke atomvåpen mot Nord-Korea vil bli katastrofale, sa Putin, som roste uttalelsene fra USAs utenriksminister Rex Tillerson om at USA nå kan være villig til å ha direkte kontakt med Nord-Korea.

– Dette er et veldig godt tegn, som indikerer at det gjøres fremskritt, sa Putin.

Moskva mener de amerikanske militærøvelsene i området som reaksjon på atomvåpen-prøvene til Nord-Korea bare bidrar til å øke spenningen.

– Russland anerkjenner ikke atomstatusen til Nord-Korea og vi anser alt som skjer der nå som kontraproduktivt.

– Hvorfor har du ingen konkurrenter?

Putin beklaget seg over at han ikke hadde flere sterke motkandidater i det kommende presidentvalget.

– Men jeg kan ikke ta ansvaret for å finne gode motkandidater, sa Putin.

Så kom han med sin egen analyse av hvorfor han i dag i praksis ikke har noen som helst politiske konkurrenter:

«De unge husker ikke 90-tallet, og siden 2000 har den russiske økonomien vokst med 75 prosent».

«Reallønnen har økt 3,5 ganger og pensjonene er økt 3,6».

Putin viste også til at levealderen har gått opp, antallet fødsler har økt og at «borgerkrigen i Kaukasus» tok slutt.

Presidenten nevte ikke med et ord at han full kontroll over medier, at rettsvesenet har forfulgt flere av hans konkurrenter, blant annet Aleksej Navalnyj, slik at han ikke får stille som motkandidat.

– Folk er misfornøyde med mange ting og de har rett til å være misfornøyde. Men når de ser hva den ikke-systemiske opposisjonen har å tilby, så blir de svært tvilende, sa Putin.