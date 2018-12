Theresa May bekreftet dette i en tale til underhuset mandag ettermiddag.

– Jeg har lyttet nøye til hva som er blitt sagt her i dette kammeret, sa May til høylytt latter i salen.

– Ut fra det er det klart at det er bred uro om grenseløsningen mot Irland, sa May til representantene i Underhuset.

Det har i flere dager vært spekulert i om May ville utsette avstemningen, etter at det er blitt mer og mer klart at hun ville komme til å tape den.

– Dersom avstemmingen hadde blitt gjennomført hadde avtalen blitt nedstemt med «god margin», vedgikk May i sin tale.

Over 100 av hennes egne partifeller har sagt at de vil stemme mot, sammen med blant andre representantene fra Labour, Liberaldemokratene, det skotske nasjonalistpartiet SNP og regjeringens nordirske støtteparti DUP.

Men May sa ingenting om når en eventuell ny avstemning skal holdes.

May reiser torsdag til Brussel og vil da diskutere situsjonen som har oppstått med EU-lederne.

Samtidig har EU-kommisjonen vært tydelig på at det ikke er aktuelt å reforhandle den britiske «skilsmisseavtalen» med EU.

Meldingen om utsettelse førte til voldsomme reaksjoner i Skottland, der motstanden mot brexit er stor.

«Så er det bekreftet: Patetisk feighet fra statsministeren. Nok en gang blir Torienes interesser prioritert høyere enn alt annen. Dette kan ikke fortsette», skriver førsteminister Nicola Sturgeon på Twitter.

There will be three Government oral statements in the @HouseofCommons today:



1 - Theresa May: Exiting the EU

2 - Andrea Leadsom: Business Statement

3 - Stephen Barclay: EU Exit - Article 50 — Leader's Office (@CommonsLeader) December 10, 2018

EU sier nei til å reforhandle avtalen

Olivier Hoslet / AP/ NTB scanpix

Meldingen kommer samme dag som EU-kommisjonen avviste at det kan bli aktuelt med reforhandling av brexitavtalen som er forhandlet frem med Storbritannia.

– Denne avtalen er den beste og den eneste som er mulig. Vi vil ikke reforhandle, sa EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva mandag formiddag.

Ifølge The Times skal Theresa May ha hatt flere samtaler gjennom helgen, både med EU-topper i Brussel og stats- og regjeringssjefer i sentrale EU-land. Theresa May skal ha hatt telefonmøter både med EU-kommisjonens president, Donald Tusk og EU-kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker.

I tillegg skal hun ha hatt samtaler med Tysklands Angela Merkel og Irlands statsminister, Leo Varadkar.

Yves Herman/ Reuters/ NTB scanpix

EUs stats- og regjeringssjefer skal holde sitt planlagte EU-toppmøte i Brussel førstkommende torsdag og fredag.

Den var ventet at dette skulle handle om andre ting enn EU. Men nå ser det igjen ut til at brexit havner øverst på dagsordenen.

Pundet stupte

Etter at det mandag formiddag ble varslet i britiske medier at May ville utsette avstemningen, stupte det britiske pundet.

Britiske aksjer og det britiske pundets verdi falt over 1,5 prosent, skriver NTB.

Verdien på et britisk pund falt 2,2 cent, fra 1,2751 dollar fredag kveld til 1,2527 dollar ved 17-tiden norsk tid mandag ettermiddag, like etter Mays kunngjøring. Nedgangen utgjør over 1,5 prosent. Pundets verdi er nå dermed på det laveste nivået siden april 2017.

FTSE 100-indeksen på børsen i London falt 0,5 prosent.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn var krass i sin kritikk og kalte det en ekstremt alvorlig situasjon.

– Det er ingen vits i at statsministeren kommer tilbake med den samme avtalen som ikke har støtte i Underhuset, sa han.

The pound falls ahead of Theresa May's reported meeting with her Cabinet to discuss the Brexit vote https://t.co/sRbe9PR8Ai pic.twitter.com/BeC3A9QoVS — Bloomberg (@business) December 10, 2018

