Kan være ute av Downing Street allerede i kveld. Slik blir dramaet – time for time.

Mellom klokken 21 og 22 norsk tid vil dommen i Det britiske parlamentet falle. Da vil vi også vite om Storbritannias statsminister fortsatt heter Theresa May eller om det politiske jordskjelvet ender i regjeringskrise.

Mye dramatikk må skje for at kvelden skal ende i regjeringskrise, men ingenting kan utelukkes.

– Storbritannia kan gå i oppløsning

– Når historiebøkene er skrevet, kommer folk til å se på de beslutninger dette huset har fattet og spørre seg om vi fulgte opp landets beslutning om å forlate EU eller om vi sviktet det britiske folk, sa May i sin siste appell til de folkevalgte.

Hun malte alvoret med bred pensel: May antydet at Storbritannia i verste fall risikerer å gå i oppløsning og viste til at kravene om både skotsk uavhengighet og irsk gjenforening kan øke.

Fakta: Hva må til for å vinne avstemningen? For å vinne tirsdagens avstemning må Theresa May ha støtte fra i alt 320 parlamentsmedlemmer. I alt er det 650 representanter i Underhuset, men Sinn Féin med sine syv representanter tar ikke sete. Dessuten stemmer tradisjonelt sett heller ikke lederen for Underhuset, John Bercow, og hans tre stedfortredere. Det betyr 639 stemmer, noe som igjen betyr at det skal 320 stemmer til for å få Mays avtale over målstreken. Kilde: britiskpolitikk.no

Kveldens drama – minutt for minutt

Etter at avstemningen er over, går det mot dramatiske minutter og timer i Det britiske underhuset.

Dette vil etter alt å dømme skje:

1. Kort redegjørelse: Umiddelbart etter avstemningen er det forventet at Theresa May vil komme med en redegjørelse om sitt «neste steg».

2. Moderat nederlag: Er nederlaget til å leve med, vil May trolig benytte anledningen til å si at hun kommer tilbake til parlamentet innen tre dager med et nytt forslag som hun håper hun kan få igjennom i et «forsøk 2».

3. Massivt nederlag: Dersom May går på et massivt nederlag, kan hun velge å kaste kortene og trekke seg allerede tirsdag kveld. Det kritiske tallet som nevnes er 100. Dersom et flertall på flere enn 100 parlamentsmedlemmer stemmer mot avtalen, kan hun vurdere det som massivt og samtidig umulig å få flertall for i neste runde.

4. Mistillitsforslag fra Labour: Labours Jeremy Corbyn skal ha varslet at han vil fremme et mistillitsforslag bare minutter etter at Theresa May eventuelt har tapt.

5. Stemmes over onsdag. Et mistillitsforslag vil formelt bli stemt over onsdag.

6. Taper Regjeringen en slik avstemning, vil det bli utlyst nyvalg.

7. Vinner Regjeringen avstemningen, og Labour taper, kan Corbyn motvillig vurdere å stille seg bak kravet om ny folkeavstemning.

Hvor går veien videre?

Hvor Theresa May står onsdag morgen, er derfor fortsatt helt i det blå.

Om Theresa May overlever, finnes det fortsatt noen veier videre. Alle er utstyrt med vanskelige hindre.

1. Mistillitsforslaget fra Corbyn faller

Labour-leder Jeremy Corbyn har i flere måneder truet med at partiet vil stille mistillit mot Regjeringen. Men først når timingen og tiden er inne. Den er nå kommet, ifølge Labour-lederens rådgivere.

Selv om nærmere 100 konservative parlamentsmedlemmer er imot Mays avtale, vil de trolig ikke støtte Labours forslag. Rett og slett fordi det vil bety nyvalg og mulig regjeringsskifte. Det siste de ønsker, er at Jeremy Corbyn flytter inn som statsminister i Downing Street.

2. Mistillit mot May utelukket

Det vil ikke komme noe nytt mistillitsforslag mot Theresa May. Den sjansen brukte, eller misbrukte, de såkalte «hard-brexiterne» før jul. Jacob Rees-Mogg og hans hærførere klarte ikke å felle May. Etter reglene i partiet må det da gå ett år til neste gang et slik forslag kan fremmes.

3. Veien tilbake til Brussel nesten stengt

«Reis tilbake til Brussel. Bank i bordet. Krev en bedre avtale», var marsjordren før jul. Theresa May gjorde forsøkte, men det hun fikk med seg tilbake til London, imponerte ikke. EU fremholder at det ikke er mulig å gjenåpne forhandlingene, men to alternativer synes mulige:

Om Storbritannia ønsker å utsette utmeldelsen, kan EU være villig til å diskutere dette.

Dersom det blir et regjeringsskifte og den nye regjeringen ønsker å reforhandle avtalen, kan EU måtte si ja til det.

4. Plan B og kompromissene

Dersom brexit-avtalen blir nedstemt av et betydelig flertall, må regjeringen ha en plan B. Slik det ser ut nå, er det trolig bare to kompromissforslag som har mulighet for flertall i Underhuset: Ny folkeavstemning eller «Norway Plus».

De kompromissforslagene som har noen sjanse, er tverrpolitiske.

Et alternativ som er blitt mye diskutert, er «Norge pluss». Dette er en modell der Storbritannia i likhet med Norge blir med i det indre marked, men der britene i tillegg blir med i EUs tollunion.

Etter nyttår har dette forslaget også fått et nytt navn og flere støttespillere – nå kalles det også «Common Market 2.0».

5. Kaotisk «no deal»

Dersom de folkevalgte har sagt nei til Mays avtale, og ingen andre alternativ får flertall; hva skjer da? Da er Underhuset lammet, og Storbritannia kastes ut i en kaotisk skilsmisse uten avtale, simpelthen fordi det er dette alternativet som automatisk blir utfallet hvis ingenting annet besluttes.

6. Ny folkeavstemning

Meningsmålinger viser at dette alternativet har voldsom vind i seilene og er folkets soleklare favoritt. Det har også stor støtte i parlamentet. May har blankt avvist dette alternativet, men kravet kan få fornyet aktualitet dersom brexitavtalen stemmes ned.

En ny folkeavstemning vil neppe la seg gjennomføre før den 29. mars, så også dette scenarioet vil etter all sannsynlighet forutsette at alle de 27 EU-landene går med på å utsette skilsmissen.

7. Avlyse hele brexit

Når tidsfristen nærmer seg, kan det store spørsmålet igjen dukke opp: Blir det så vanskelig at Storbritannia avlyser hele brexit og blir i EU? EU-domstolen fastslo i desember at britene har rett til å avlyse utmeldingen dersom de skulle ønske det.

Hittil er det imidlertid ingen tegn fra London om at dette alternativet vurderes.