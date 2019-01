Dette melder The Washington Post og en rekke andre amerikanske medier.

King, som er medlem av Representantenes hus i Kongressen, uttalte seg i forrige uke i vendinger som oppfattes som klart rasistiske:

– Hvite nasjonalister, hvit overlegenhet, den vestlige sivilisasjon; hvordan ble slik språkbruk fornærmende? spurte den erfarne republikaneren i et intervju.

– Alle er likeverdige

I høst ble King valgt inn i Representantenes hus, ett av to kamre i USAs lovgivende forsamling, for sin niende toårsperiode på rad. Uttalelsene i intervjuet har valgt krasse reaksjoner, og opposisjonsleder Kevin McCarthy foreslo for flere dager siden at han måtte fratas alle komitéverv. Nå har altså det republikanske partiet vedtatt dette.

– Alle mennesker er likeverdige i Amerika. Det synet ønsker vi sterkt å understreke, sa McCarthy i sin protest mot Steve Kings uttalte synspunkter.

– Ingen plass i partiet

Den republikanske folkevalgte representerer delstaten Iowa. Han har vært medlem av en kongresskomité som blant annet behandler saker innen jus. Også egne partifeller har protestert kraftig mot Kings oppfatning av «hvit overlegenhet»:

– Det er ingen plass i partiet, eller i landet, for en ideologi som omfatter rasemessig overlegenhet av noe slag, fastslo Mitch McConnell, republikanernes flertallsleder i Senatet, på mandag.

Mitt Romney, tidligere presidentkandidat for Donald Trumps parti og nyvalgt senator fra Utah, går enda lenger: Han mener at King må trekke seg som folkevalgt.

I en uttalelse sier den omdiskuterte politikeren at vedtaket om å fjerne ham fra alle komiteer «ignorerer sannheten». Steve King har ikke møtt pressen etter vedtaket om å fjerne ham fra alle tillitsverv i Kongressen.