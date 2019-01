Weinstein og hans forsvarer skiller lag

Weinstein og Brafman kunngjorde nyheten i en felles uttalelse torsdag, og framholder at de skilte lag på vennskapelig vis. Det er ventet at Weinstein får en ny forsvarer i løpet av en uke.

Filmmogulen er siktet for ett tilfelle av voldtekt og ett tilfelle av overgrep. I tillegg er han anklaget av over 70 kvinner i Hollywood-miljøet for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. Weinstein risikerer livstidsstraff.

I oktober valgte påtaleansvarlige i saken å droppe deler av siktelsen etter at Brafman lykkes i å bevise at etterforskere påvirket et vitne. Men Brafman skal ha vært skuffet da en dommer nektet å avvise hele saken i desember.

Saken skal opp for retten i mai.