Ved avstemmingen fredag stemte 115 representanter i Riksdagen ja til Stefan Löfven som statsminister, mens 153 stemte nei. 77 representanter avsto fra å stemme.

I Sverige er det nok at en kandidat til å bli statsminister ikke får et flertall i Riksdagen mot seg. 175 representanter må til får å få fletall.

Valget skjedde etter at alle partilederne, unntatt Löfven, hadde hatt ordet i Riksdagen.

Det parlamentariske grunnlaget ble lagt etter at Centerpartiet og Liberalerna før forrige helg inngikk en omfattende politisk avtale med Socialdemokraterna for å slippe frem Löfvens om statsminister. Det gjør de ved å stemme blankt i Riksdagen

De to partiene tok dermed steget over blokkgrensen i svensk politikk.

Onsdag meddelte Vänsterpartiet at også de vil avstå fra å stemme mot Löfven som statsminister. Partiets leder Jonas Sjöstedt hadde også inngått en skriftlig avtale med Löfven, men den vil ingen få se.

Löfven vil lede en regjering av Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Moderaterna er taperen

Moderaternas leder Ulf Kristersson står igjen som den store taperen på borgerlig side.

Etter valget var han klar til å overta som statsminister. Det ble det ikke noe av etter at Centerpartiet og Liberalerna bestemte seg for å krysse blokkgrensen over til rød side.

– Dette vil bli de uvilliges koalisjon. Det er allianse av partier som ikke elsker hverandre, sa Kristersson om den nye alliansen.

Slipper frem Löfven med mistillit

Riksdagene åpnet sitt møte klokken 9 fredag. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt hadde ordet først.

– Vi kommer til å avstå fra å stemme, men vi gjør det med et løfte om mistillit til regjeringen, sa han.

Han sa at Löfven har lovd ham å stå opp for de reformene de to har fått til sammen.

– Dette er en tid med store klasseforskjeller, en tid da venstresiden kommer til å vokse. Vi kommer til å formulere politikken og har tillit til at det kommer en tid, om det blir 2022 eller tidligere, da Vänsterpartiets rolle i Sverige vil vokse, sa Sjöstedt.

Fargen på Åkessons slips

Sverigedemoktraternas Jimmie Åkesson sier han «aldri har vært med på en mer absurd regjeringsdannelse».

Sverigedemokraterna (SD) er på vippen mellom den rødgrønne og den blå blokken i svensk politikk. Men felles for alle de andre partiene er at de vil holde SD borte fra makt og innflytelse.

– SD skal bli en ny kraft i en konservativ blokk i svensk politikk, sa Åkesson.

Han sa Centerpartiets Annie Lööf vanligvis er kledd i grønt, men at hun i dag er kledd i rødt.

Lööf fikk ordet rett etterpå og kvitterte umiddelbart:

– Mine klær har samme farge som Åkessons slips!