Stabssjefen i Pentagon slutter

– Etter to år i Pentagon har jeg besluttet at tiden er inne for å vende tilbake til privat sektor, sier Kevin Sweeney, som har vært stabssjef i departementet siden 2017. Den pensjonerte kontreadmiralen kom til departementet fra en direktørjobb i et helseteknologiselskap.

– Det har vært en ære å tjenestegjøre sammen med mennene og kvinnen i forsvarsdepartementet, sier Sweeney i en uttalelse. Han har ikke kommet med noen nærmere opplysninger om hvorfor han slutter nå.

Sweeneys oppsigelse kommer bare et par uker etter at forsvarsminister Jim Mattis trakk seg i protest mot president Trump svarslede tilbaketrekking av amerikanske styrker i Syria. Mattis skulle etter planen gå av i februar, men ble raskt byttet ut etter å ha skrevet et oppsigelsesbrev der han kom med krass kritikk av presidenten.