Fransk togstreik har kostet 960 millioner kroner til nå

Mandag pågikk streiken for fjerde dag på rad. Arbeidstakerorganisasjoner har uttalt at streiken skal fortsette to dager per uke hver uke til tidligst 28. juni, med mindre regjeringen trekker tilbake planen om å reformere SNCF.

SNCFs sjef Guillaume Pepy sier til fjernsynskanalen BFM at streiken så langt har påført selskapet et tap på rundt 20 millioner euro per dag.

Mandag gikk kun hvert femte høyhastighetstog, og hvert sjette av de øvrige togene på langrutene. To tredeler av landets regionale tog var innstilt. Rundt 20 prosent av Eurostar-togene som går til og fra London er også kansellert.

Peppy registrerer «svært stor deltakelse» i streiken mandag, men konstaterer at flere tog er i rute nå enn før helgen.

– Ut fra det jeg kan se, har ikke Frankrike blitt paralysert. Men kunder blir tungt straffet, sier han.

Regjeringens mål er å reformere SNCF for å få selskapet til å gå med overskudd. Planen innebærer blant annet å omgjøre SNCF til et privat selskap der aksjene eies av staten. Nasjonalforsamlingen skulle mandag starte diskusjoner over reformen, men regjeringen har gjort det klart at president Emmanuel Macron kan innføre reformen ved presidentordre for å få fortgang i arbeidet med å konkurranseutsette passasjertrafikk fra 2020.