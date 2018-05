JAPAN (Aftenposten): Norge har en utfordring med at vi blir flere eldre fremover. Nylig la Statistisk sentralbyrå frem tall som viser at vi i Norge har rekordlav fruktbarhet.

Tallene viser at vi får 18 prosent færre barn i 2017 målt mot i 2009. Samtidig med at det fødes færre barn, er flyttemønstrene slik at byene ikke opplever samme form for aldring som på landsbygda.