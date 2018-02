AP: Israel gjennomfører «stort angrep» mot iranske mål i Syria

SISTE: Israelske forsvarskilder bekrefter at de gjennomfører et «stort angrep» mot iranske mål i Syria. De skal ha truffet 12 mål lørdag, inkludert tre luftforsvarsbatterier og fire iranske mål som utgjør en del av Irans forsvarssystem i Syria.

Den israelske hæren bekrefter nedskytingen av F-16-flyet og opplyser at de to flyverne er sendt til sykehus, skriver Haaretz.

Ifølge den israelske nettavisen Ynet, som viser til militære kilder, er tilstanden til den ene av flyverne kritisk. Flyet nådde israelsk territorium før det falt ned nord i landet.

Svar på droneangrep

Den israelske hæren bekrefter at F-16-flyet angrep mål i Syria da det ble truffet av syrisk luftvern. Flyangrepet var ifølge dem et svar på at en drone fra Syria ble sendt inn over grensa til Israel. Dronen var ifølge dem iransk.

– Vi identifiserte en iransk drone som tok av fra syrisk territorium. Dronen ble identifisert av det israelske flyvåpenets systemer og ble skutt ned av et av våre helikoptre. Den iranske dronen falt ned på vårt territorium og er nå i vår besittelse, sier brigadegeneral Ronen Manelis.

– Det ble besluttet å angripe traileren iranerne skjøt opp dronen fra. Dette var et kirurgisk angrep langt inne i Syria, og målet ble ødelagt, legger han til.

Nytt angrep

Det syriske nyhetsbyrået Sana meldte noen timer senere at israelske fly på nytt hadde angrepet mål i Syria, denne gangen nær hovedstaden Damaskus.

Den israelske forsvarsledelsen bekreftet meldingene og opplyste at tilsammen tolv mål var angrepet.

– Israelske kampfly angrep for få minutter siden syriske luftvernsystemer og iranske mål i Syria, heter det i en kunngjøring.

– Tolv mål, inkludert tre luftvernbatterier og fire iranske mål i Syria ble angrepet, heter det videre.

Israel har de siste årene gjennomført en rekke flyangrep mot mål i Syria, først og fremst rettet mot den libanesiske Hizbollah-militsen som står på president Bashar al-Assads side i krigen.

Advarer Iran

Lt. Col. Jonathan Conricus, en israelsk militær talsmann, sier ifølge AP at Iran «leker med ilden" ved å infiltrere israelsk luftrom og vil betale en stor pris.

Conricus bekrefter at Israel har ødelagt den iranske basen i Syria der dronen ble sendt fra, og at israelske angrep ble utført mot fire iranske mål og åtte syriske mål i Syria.