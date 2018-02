Franske meteorologer varslet at det kunne falle opptil 10 centimeter snø i hovedstaden i løpet av dagen.

Besøkende til Eiffeltårnet var dermed nødt til å beundre landemerket fra bakken.

Snø og is gjorde at meteorologene utstedte et såkalt oransje varsel, nest høyeste farenivå, i rundt 30 fylker på det franske fastlandet tirsdag.