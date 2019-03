Gjerningsmennene var maskert og væpnet med revolver, kniver og armbrøst da de gikk til angrep på en offentlig skole i forstaden Suzano onsdag morgen.

Drapsmennene tok sine egne liv i en av skolens korridorer etter massakren, ifølge militærpolitisjef Marcelo Sales. Først skjøt de mot elever i skolegården, før de ifølge Sales gikk til språklaben der flere elever hadde gjemt seg.

Gjerningspersonene ble først oppgitt å være ungdommer, men São Paulos guvernør João Doria sier de antakelig er mellom 20 og 25 år. Det er uklart om de er tidligere elever ved skolen i utkanten av Brasils største by. Motivet for massakren er ikke kjent.

Matpause

Skolen, som heter Raul Brasil, har over 1.600 elever fra grunnskolen til ungdoms- og videregående trinn. Mens politiet evakuerte og gjennomsøkte bygningen i frykt for at gjerningsmennene hadde utplassert sprengstoff, samlet overlevende seg utenfor.

– Vi hadde matpause som vanlig da vi hørte tre smell, forteller 15 år gamle Rosni Marcelo Grotliwed til nettavisen G1.

Hun løp mot rektors kontor og sier hun så mange døde på veien.

– Vennen min ble knivstukket i skulderen, og en annen venn ble skutt. Jeg flyktet sammen med en venn, sier 15-åringen.

Høy drapsrate

Brasil er et av de mest voldsherjede landene i verden, med 64.000 drap i 2017 og en drapsrate på nesten 31 per 100.000 innbyggere.

Skoleskytinger er imidlertid sjelden. I 2011 ble tolv elever drept av en væpnet mann som gikk til angrep på en skole i Rio de Janeiro.

Landets nye president Jair Bolsonaro har lovet å lempe på våpenlovene.

Utdanningsminister Ricardo Velez kondolerer til foreldre, familiemedlemmer og ansatte på skolen.

– Dette er en tid med sjokk, sorg og smerte, sier han i en melding.