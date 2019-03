Valget ble avlyst, og den aldrende presidenten fortsetter. – Folk er enda sintere enn før

82 år gamle og syke Abdelaziz Bouteflika måtte til slutt oppgi planene om å la seg velge til Algeries president for femte gang. Men det betyr ikke at algerierne er kvitt mannen som har vært landets president i 20 år, og som knapt har sagt noe offentlig i løpet av de siste fem.

– Vi ønsket et valg uten Bouteflika. Vi ender opp med Bouteflika uten et valg, er konklusjonen fra misfornøyde algeriere, skriver Le Monde.

Unge algeriere forlanger at hele systemet skiftes ut, skriver avisen.

For samtidig med at Bouteflika gikk med på å trekke seg fra det planlagte presidentvalget i april, så utsatte han valget på ubestemt tid. I mellomtiden fortsetter han som president.

Bouteflika gjentok i en uttalelse mandag denne uken at en nasjonal konferanse skal holde oppsikt med den politiske overgangen til et nytt styre, skrive en ny grunnlov og sette en dato for et nytt valg. Men mange ser på disse utspillene som et knep fra eliten for å kjøpe seg tid.

ZOHRA BENSEMRA /Reuters/NTB scanpix

– Protestene vil bli sterkere og sterkere

Algerierne mobiliserte til store landsdekkende protester sist fredag.

– Folk er enda sintere enn før. Algerierne sier de vil fortsette å protestere til de får virkelige endringer, sier Sara Merabti, som kommer fra Algerie og som er forskningsassistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Merabti tror protestene bare vil vokse i styrke. Men hun sier det er høyst uklart hvordan makteliten vil reagere.

– Styret av Algerie er lite gjennomsiktig. Vi vet egentlig ikke hvem som styrer landet, sier Merabti – Algerierne tror ikke eliten vil gi seg så lett, men folk håper flere unge vil få slippe til. De vil ha en endring.

RAMZI BOUDINA /Reuters/NTB scanpix

Fakta: Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika (82) har vært Algeries president siden 1999. Han fikk et slag i 2013 som svekket ham. Han har måttet sitte i rullestol og har knapt opptrådt offentlig siden. Som alle de foregående presidentene i Algerie, har han bakgrunn fra den blodige uavhengighetskrigen mot Frankrike fra 1954 til 1962. Han ble med i motstandsbevegelsen som 19-åring. Han var i kretsen rundt Houari Boumédiène, mannen som tok makten gjennom et militærkupp i 1965. Han ble utenriksminister i 1963, som 26-åring.

MARTY LEDERHANDLER, AP/NTB scanpix

– Jeg har et flott vennskap med ham

En ny koalisjon av opposisjonspolitikere har samlet seg under slagordet «Plattform for forandring». De krever at Bouteflika går av når presidentperioden hans går ut den 28. april. De henstiller også til hæren om ikke å blande seg inn. Den algeriske forsvarssjefen hintet nemlig mandag til at hæren kunne komme til å gripe inn om nødvendig.

Alle de nye lederne som hittil er blitt lansert, er nært knyttet til Bouteflika og det algerierne kaller «le pouvoir», altså de som har makten.

Den nasjonale konferansen som skal foreslå reformer, skal ledes av Lakhdar Brahimi, en 85 år gammel mann som beskriver seg selv som en venn av Bouteflika.

Så sent som i desember sa Brahimi til magasinet Jeune Afrique at han ikke så for seg noen intern krise i Algerie.

Han mente det gikk ganske bra i hjemlandet og hadde ingen formening om hvorvidt Bouteflika burde fortsette å lede landet, gjengir Reuters.

– Jeg har stor tillit til ham og et flott vennskap med ham, sa Brahimi om forholdet til Bouteflika.

Rafael Yaghobzadeh, AP/NTB scanpix

Mulig intern strid om hvem som skal ta over

Utnevnelsen av innenriksminister Noureddine Bedoui til ny statsminister, er heller ikke populær. Han blir sett på som en representant for den samme klikken som har styrt Algerie gjennom mange tiår.

De siste politiske manøvrene kan være en måte for eliten i Algerie til å lette på presset, skriver den amerikanske tenketanken Soufan Group.

– Det vitner muligens om en intern strid i den indre krets om hvem som skal erstatte Bouteflika. Ved å utsette valget og å knytte det opp til kommende reformer, håper eliten å kjøpe seg tid til å tenke ut sitt neste trekk.