I forrige uke gikk USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un fra hverandre etter et resultatløst toppmøte i Hanoi.

Nå kommer opplysninger om at regimet skal ha begynt å bygge opp igjen et viktig anlegg for oppskyting av raketter. Det er det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap og to amerikanske tenketanker som melder dette. De viser til opplysninger som Sør-Koreas etterretningstjenester har gitt til nasjonalforsamlingen i Seoul, skriver Reuters.

Dette dreier seg om et anlegg som Kim lovet å avvikle under det første toppmøtet med Trump i fjor.

Toppmøtet ble brått avsluttet. – Noen ganger må man bare gå, sa Trump.

Evan Vucci / AP/NTB scanpix

Ifølge den amerikanske tenketanken 38 North tyder satellittbildene på at arbeidet på Sohae/Tongchan-ri- basen har funnet sted mellom 16. februar og 2. mars. De har observert det de mener er gjenoppbygging av infrastruktur på oppskytingsstedet. Det dreier seg blant annet om å sette sammen igjen en bygning på oppskytingsrampen. Kraner, nytt tak og vegger er observert på bildene.

Tenketanken, som er spesialister på konflikten på Korea-halvøya, skriver at det ble påbegynt arbeid med å rigge ned deler av anlegget i fjor, men at det stanset i august.

BBC skriver at anlegget tidligere er blitt brukt til å skyte opp satellitter og for testing av teknologi, men ikke for utskyting av atomraketter. Løftet om å avvikle ble likevel sett på som viktig for å skape tillit mellom Nord-Korea og USA.

CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe2019/REUTERS/NTB scanpix

Jenny Town i 38 North sier til TV-kanalen at nordkoreanerne trolig ser på gjenoppbygging av dette anlegget som del av sitt sivile romprogram, ikke som en aktiv del av rakettprogrammet. Men hun mener likevel at gjenoppbygging er et tegn på mangel på tillit til forhandlingene med USA.

BBCs korrespondent i Sør-Korea, Laura Bicker, sier at det er for tidlig å konkludere hva aktiviteten på satellittbildene betyr. Men det kan være et signal fra Pyongyang til USA for å minne om hva slags teknologi de sitter på, og at de ikke gir den fra seg uten videre.

– De fleste analytikere tror det er mer sannsynlig, akkurat nå, at Kim vil teste Trumps tålegrense og tålmodighet mer enn at det handler om å starte opp igjen rakettestene, skriver hun.

© KCNA KCNA / Reuters / X02538

Truer med nye sanksjoner

Nord-Korea har ikke gjennomført noen missiloppskytinger siden november 2017.

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sa tirsdag at USA kan øke sanksjonene mot Nord-Korea om ikke landet skroter sitt atomprogram.

– Jeg mener president Donald Trump har vært veldig klar: de kommer ikke til å få noen lettelse i de knusende økonomiske sanksjonene de er blitt ilagt og vi kommer til å se på om vi må stramme til de sanksjonene, sa Bolton til Fox News.