Aisyah (26) ble mandag løslatt etter at aktoratet droppet tiltalen mot henne, ifølge dommer Azmin Ariffin. Det kommer ikke frem hvorfor tiltalen ble droppet.

– Jeg er overrasket og veldig glad, fortalte 26-åringen til reportere da hun forlot rettssalen mandag. Aisyah har sittet i varetektsfengsel i to år.

Sammen med vietnamesiske Doan Thi Huon var hun anklaget for med hensikt å ha smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansikt på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar 2017, hvorpå han døde av giften 20 minutter senere.

Begge kvinnene har hevdet at de trodde nervegassen var babyolje, og at de var med på et TV-stunt.

Rettssak satt på vent

I august besluttet dommer Ariffin at saken mot kvinnene skulle gå sin gang og sa at aktoratet hadde presentert tilstrekkelig bevis til at det ikke kan utelukkes av det var en vel planlagt konspirasjon som lå bak giftangrepet, og at det var en politisk likvidering.

Etter måneder med forsinkelser skulle vietnamesiske Doan Thi Huon legge frem sitt forsvar i retten mandag. Men etter det overraskende utviklingen i saken, ble rettssaken satt på vent igjen.

I Malaysia er henging obligatorisk straff om man blir dømt for drap. Men regjeringen planlegger å avskaffe dødsstraff, og har derfor utsatt alle henrettelser mens loven endres.

Levde i eksil

Kim Jong-nam var eldste sønnen til Nord-Koreas forrige leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Etter det levde han i eksil med familien i Kina. Halvbroren overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.