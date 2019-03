Abortdømte kvinner løslatt i El Salvador

De tre kvinnene ble i sin tid funnet skyldige i drap og har sonet rundt ti år bak murene i det mellomamerikanske landet, til protester fra Amnesty og andre menneskerettsaktivister.

Denne uka omgjorde El Salvadors høyesterett dommene mot de tre kvinnene, besluttet at de har sonet lenge nok og løslot dem.

Alba Lorena Rodríguez, Cinthia Marcela Rodríguez og Maria Orellana nekter alle for å ha tatt abort og fortalte under rettssaken at de spontanaborterte, noe de ikke ble trodd på.

Høyesterett tar ikke stilling til skyldspørsmålet, men slår i sin kjennelse fast at de tre kvinnene ble ofre for sosiale og økonomiske omstendigheter og at fengselsstraffen på 30 år derfor var urimelig høy.

18 andre kvinner sitter fortsatt fengslet i El Salvador etter å ha blitt funnet skyldige i å ha tatt abort, noe som er forbudt under alle omstendigheter i det strengt katolske landet.

I forrige måned omgjorde landets høyesterett dommen til en annen kvinne, som ble dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel i 2007.