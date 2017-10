Trump fredag kveld: Skroter ikke Iran-avtalen

Klokken 18.45 norsk tid kunngjorde Trump selv avgjørelsen om å ikke trekke USA ut fra atomavtalen med Iran.

Trump kunngjorde at han på bakgrunn av en «total, strategisk gjennomgang av USAs politikk mot det brutale regimet i Iran», nå har utformet en strategi.

Ifølge presidenten skal den sørge for at det iranske regimet «aldri, aldri bruker atomvåpen».

– Vil ikke fornye Iran-avtalen

Han sier videre at USA ikke vil fornye Iran-avtalen. Begrunnelsen er at de «ikke vil fortsette på samme spor hvis forutsigbare utfall er mer vold».

Etter å ha uttrykt stor mistillit til det iranske regimet, bekreftet Trump at hans administrasjon i samarbeid med Kongressen og USAs allierte skal se om det er noen mangler i avtalen.

– I tilfelle vi ikke kommer til en løsning med Kongressen og våre allierte, vil avtalen opphøre, sa Trump.

Fakta: Dette er Iran-avtalen * Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. * Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. * I bytte mot innsyn skal de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves. * Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser. * FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. * FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. * Missil-sanksjonene mot Iran skal ikke oppheves på åtte år. * Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen. * president Donald Trumps administrasjon har to ganger tidligere i år motvillig konkludert med det samme. * Trump har gjentatte ganger betegnet avtalen som katastrofalt dårlig og lovet å skrote eller reforhandle den. Kilde: NTB

Opp til Kongressen

Utenriksminister Rex Tillerson holdt en kunngjøring kort tid før Trumps annonserte tale.

– Trump kommer fredag til å erklære at atomavtalen ikke lenger tjener USAs nasjonale sikkerhetsinteresser. Men han vil ikke be Kongressen om å gjeninnføre sanksjoner mot Iran umiddelbart, opplyste Tillerson en drøy time før presidenten skulle kunngjøre sitt syn på avtalen med Iran.

– En gjeninnføring av sanksjonene vil i praksis si at vi forlater avtalen, påpeker utenriksministeren.

Trump kommer i stedet til å innføre sanksjoner mot Irans revolusjonsgarde, men ikke ved å stemple den militære elitestyrken som en terrororganisasjon slik tidligere antydet.

Fakta: Fakta om Irans revolusjonsgarde * Ble opprettet i 1979 for å beskytte prestestyret etter revolusjonen som endte med opprettelsen av en islamsk republikk i Iran. * Har siden utviklet seg til en mektig institusjon, med enorm innflytelse både politisk, økonomisk og militært. * Rapporterer direkte til Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, og ikke til landets militære ledelse. * Revolusjonsgarden regnes som en motvekt mot hæren, flyvåpenet og marinen. * Kontrollerer Irans rakettprogram, og har egen hær, marine og luftvåpen. * Har et personell på totalt over 100.000 mann og kontrollerer Basij-militsen, som kan mobilisere én million mann. * Den paramilitære Quds-styrken antas å bestå av 10.000-15.000 mann og håndterer utenlandsoperasjoner. Styrken antas å ha stor innflytelse over den libanesiske Hizbollah-militsen, samt sjiamilitser i Irak og Syria. (Kilder: Store norske leksikon, Council on Foreign Relations, Reuters)

I stedet kommer det til å innføres sanksjoner som treffer «selve finansstrukturene og bestemte personer, og som straffer folk som har støttet denne typen aktiviteter», sier utenriksministeren uten å utdype.

Tillerson sier at «hensikten er» at USA blir værende i atomavtalen, men at presidenten «desertifiserer» avtalen og overlater til Kongressen å avgjøre dens skjebne.

Innen 60 dager skal de folkevalgte bestemme hvorvidt sanksjonene skal gjeninnføres eller om ingenting skal endres, ifølge Tillerson.

Utenriksministerens uttalelser kom bare en drøy time før Trump selv skulle kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran.

– Vi sier: Greit, de overholder de tekniske kravene, sier utenriksministeren med henvisning til at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

Trump kan få viljen sin til slutt

Ifølge Tillerson har Kongressen nå fått 60 dager på seg til å beslutte om det skal gjeninnføres sanksjoner mot Iran eller ikke.

Et strategisk trekk fra Trump, ifølge Washington Post.

Fordi det er en komplisert og risikofylt oppgave å finne mangler i Iran-avtalen setter han Kongressen i skvis. Hvis Kongressen ikke gjør jobben som Trump nå har delegert til dem, vil det ifølge avisens kommentator gi Trump en unnskyldning til å trekke seg ut av avtalen.

Dermed vil han få viljen sin til slutt.

– Presidenten legger byrden på Kongressen for å unngå å trekke seg ut, sier senator Lindsay Graham til Washington Post, og forklarer.

– Hvis Kongressen ikke kan levere på oppgaven de er blitt tildelt og ikke kan se at Iran er et problem, så kan Trump si at han forsøkte.

– Ikke opp til ett enkelt land

I kunngjøringen fremholdt Trump at USA forbeholdt seg retten til å bryte avtalen når som helst. Det fikk EUs høyrerepresentant for utenriks og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini til å reagere.

– Iran-avtalen er en internasjonal avtale og det er ikke opp til ett enkelt land å forlate den, sa Mogherini ifølge BBC.

Hun la til at det ligger i noens president makt å forlate avtalen som er blitt tegnet av FNs sikkerhetsråd.