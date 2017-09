Enda en fredsprisvinner ut mot Aung San Suu Kyi

Nobels fredsprisvinner Tutu ber innstendig Suu Kyi, som ble tildelt Nobels fredspris for sin fredelige motstand mot Myanmars militærjunta, om å gripe inn for å løse krisen med rohingyaene.

Ifølge FN har 164.000 muslimske rohingyaer flyktet til Bangladesh de siste par ukene for å slippe unna angivelige grusomheter begått av myanmarske sikkerhetsstyrker og buddhistiske mobber.

Skrekk og smerte

Tutu, som bidro til å få slutt på apartheidregimet og betraktes som Sør-Afrikas moralske røst, sier at bildene fra Myanmar fyller ham med skrekk og smerte.

– Hvis prisen for at du har inntatt det høyeste embetet i landet, er din taushet, er prisen uten tvil for høy, sier Tutu henvendt til Suu Kyi.

For noen dager siden anlaget Suu Kyi vestlige bistandsorganisasjoner for å «støtte terrorister».

Malala kritiserer også

Dermed er Tutu den andre Nobels fredsprisvinner som appellerer til Myanmars de facto leder om å gripe inn mot volden. Den 3. september skrev Malala Yousafzai på Twitter at hennes hjerte blir knust av lidelsene som rohongyaene utsettes for. Hun ber Suu Kyi om å fordømme overgrepene. Malala avslutter med å si at de muslimske rogingyanene og verden fortsatt venter på det.

Binsar Bakkara / TT / NTB Scanpix

Fakta: Rohingya-konflikten Den muslimske rohingya-befolkningen i Myanmar anses av myndighetene som innvandrere fra Bangladesh, til tross for at mange har bodd i landet i flere generasjoner. Etter voldelige opptøyer i 2012 ble svært mange rohingyaer fordrevet fra hjemmene sine til flyktningleirer. I oktober 2016 angrep opprørsgruppen Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) flere politiutposter i området, noe som førte til store militære angrep mot befolkningen. 87.000 ble sendt på flukt. En ny serie med ARSA-angrep 25. august har ført til nye represalier, og ytterligere flere titusen mennesker har måttet flykte. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi vant valget i 2015 etter flere tiår med militærdiktatur. Hun ble nektet å bli president, men er likevel landets reelle leder. Norge har hatt en viktig rolle i Myanmars overgang fra diktatur til et mer demokratisk styresett.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik kjenner Suu Kyi godt, han har vært en nær støttespiller for henne i kampen for et fritt Myanmar. Men i februar kritiserte han henne for å gjøre for lite for å stoppe overgrep i Myanmar.