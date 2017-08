Storbritannia: Labour går hardt inn for «myk» Brexit

Labour vil markere avstand fra regjeringens plan om hvordan britene skal forholde seg til tollunionen og EUs indre marked når brexit-fristen går ut i mars 2019. Det skriver brexit-skyggeminister Keir Starmer i en kronikk i britiske Observer.

Regjeringen har foreslått en midlertidig tollunion for å gjøre overgangen til livet på utsiden smidigere, noe som ble møtt med en kald skulder fra EUs side. Starmer mener på sin side at dokumentene de konservative har lagt fram de siste to ukene i forhandlingene med EU er «kjedelige og uforpliktende». Skyggeministeren sier det er urealistisk å tro at man kan komme i mål med forhandlinger og etablere et nytt forhold til EU innen 24 måneder, som er tidsfristen nedfelt i EUs utmeldingsmekanisme.

– Det er tydelig for de fleste at en overgangsperiode er en økonomisk og politisk nødvendighet, skriver Starmer.

Skyggeministeren foreslår en mykere overgang, hvor Storbritannia forblir i en tollunion og det indre markedet i EU gjennom en lengre overgangsfase, et forslag han mener fagforeninger støtter. Dette er en løsning de konservative avviste for to uker siden.

Starmers forslag er, etter omfattende diskusjoner, godkjent av samtlige i Labour-ledelsen, skriver The Guardian. Partiet var splittet i meningene sine om brexit rundt folkeavstemningen i fjor, og har blitt kritisert for å ikke ha en konsis brexit-strategi.