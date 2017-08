Åtte omkom i trafikkulykke i England

De to lastebilsjåførene er pågrepet, siktet for uaktsom kjøring, og den ene av dem mistenkes også for å ha vært alkoholpåvirket, melder BBC.

Ulykken skjedde på motorveien M1 ved Milton Keynes, om lag 80 kilometer nordøst for London, i 3.15-tiden natt til lørdag.

De åtte som omkom, satt i minibussen, som skal ha kommet fra Nottingham-området. Det var ett barn blant de omkomne.

Alle de tre bilene som var innblandet i ulykken, kjørte ifølge redningsmannskaper på stedet i samme retning og var på vei sørover mot London.

M1 er en av Storbritannias travleste motorveier og ulykken førte lørdag til lange køer og store forsinkelser.