Dansk politi: Kommer med nytt om funn av lemlestet lik i ettermiddag

I en melding på Twitter skriver politiet at de fram til da ikke har mer nytt å tilføye i saken.

En død kvinne uten hode, armer og bein ble mandag funnet i sjøen ved Amager i København. Men politiet opplyste da at det var for tidlig å si om det var levningene av den svenske journalisten Kim Wall. Liket er sendt til rettsmedisinsk undersøkelse.

Wall forsvant for halvannen uke siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til danske Peter Madsen. Han er pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord i ubåten og at han deretter kastet henne over bord.