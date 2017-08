Dansk politi: Kommer med nytt om funn av lemlestet lik onsdag

Det lemlestede liket som ble funnet utenfor København, er ikke identifisert, men politiet sier ingenting taler imot at det er den savnede Kim Wall.

Den danske etterforskningslederen Jens Møller sa i en uttalelse tirsdag, at den døde mangler hode, bein og armer som følge av en «bevisst avskjæring». Kroppen ble funnet i sjøen ved Amager i København, mandag.

Obduksjonen av liket er i gang, og fortsetter utover tirsdagen. Det er også tatt DNA-prøver, men svaret på disse kommer ikke før tidligst onsdag morgen, opplyser Møller.

Wall forsvant for halvannen uke siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til danske Peter Madsen. Han er pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord i ubåten og at han deretter kastet henne over bord.