Norsk seiler reddet fra uvær utenfor New Zealand

Nordmannen er plukket opp av containerskipet «Southern Lily», rundt 260 kilometer øst for Cape Brett, den nordlige delen av Nordøya på New Zealand, melder Radio New Zealand.

Mannen, som er fra Vestlandet, skal ha vært på jordomseiling i flere år. Han har vært alene på hele ferden.

Han ble lokalisert av et Hercules-fly fra forsvaret til New Zealand, som deltok i aksjonen. Det var kraftig vind i området - rundt 50 knop - opplyser redningstjenesten i en melding.

Redningssentralen på Sola hjalp til

Aksjonen ble satt i verk etter at mannen hadde utløst sin nødpeilesender. Redningstjenesten på New Zealand klarte raskt å å finne ut at nødpeilesenderen var registrert i Norge.

– Vi ble da bedt om hjelp fra New Zealand for å finne mannens identitet. Det klarte vi raskt, og fikk tak i hans satellitt-telefonnummer slik at myndighetene kunne snakke med ham direkte og få hans nøyaktige posisjon. Vi satte også mannen i forbindelse med sin familie på Vestlandet, sier redningsleder Edvard Middelton ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge til Aftenposten.

Redningstjenesten beordret deretter et skip som var i nærheten, «Southern Lily», til å gå mot stedet og pukke opp nordmannen.

På grunn av den kraftige vinden og de høye bølgene, var det vanskelig for mannskapet på redningsbåten å få mannen om bord i containerskipet. Et bilde som forsvaret på New Zealand har frigitt viser at det ble brukt tykke rep for å heise mannen opp i båten, mens en av mannskapet henger usikret langs skipssiden for å sørge for at operasjonen går bra.

Skal være i god form

Ifølge redningstjenesten i landet skal 67-åringen bare ha pådratt seg mindre skader og være i god form. Rescue Coordination Center opplyser til radiostasjonen at mannen hadde noen blåmerker og en sår skulder.

Mannens 12 meter lange seilbåt «Ilanga» har blant annet fått skader på masten, seil og det elektriske anlegget og driver nå for vær og vind. Båten fikk ødelagt et av vinduene og hadde dessuten hatt brann i et elektrisk panel.

New Zealands kystvakt har derfor sendt ut en advarsel til skip i området.

«Southern Lily», som plukket opp nordmannen, vil fortsette til Auckland og ankomme i morgen ettermiddag.