Denne uken forsøkte den muslimske kongresskvinnen Ilhan Omar å forsvare uttalelser hun har kommet med om Israel. Det ble nok en gang tolket antisemittisk.

– Jeg vil snakke om den politiske makten her i landet som mener det er greit å vise lojalitet til et annet land, sa hun.

Det er ordet lojalitet som igjen setter fyr på debatten om Omars uttalelse er antisemittisk eller ikke.

Jøder har i mange år blitt beskyldt for såkalt tosidig lojalitet. Fra antisemittisk hold hevdes det at jøder bosatt i andre land alltid kommer til å sette Israels interesser først. Og det er slik Omars uttalelse tolkes.

J. Scott Applewhite, AP/NTB Scanpix

Det er knapt en måned siden sist Omar ble beskyldt for antisemittiske uttalelser. Da sa hun i en twittermelding at det er «all about the benjamins baby.» Benjamins er et kallenavn på hundredollarsedler, og uttalelsen ble tolket som en antydning om at jødiske interesseorganisasjoner kjøper seg makt i amerikansk politikk.

Nå strømmer hatmeldinger og drapstrusler inn til Omar. En republikansk gruppe i Vest-Virginia har satt opp et bilde av henne foran tvillingtårnene som raser sammen.

I teksten står det øverst: «Never forget, you said» «I am the proof you have forgotten» står det nederst.

This poster is in your Capitol on a booth sponsored by @WVGOP “When someone shows you who they are, believe them” pic.twitter.com/4k566ztHWo — (((Mike Pushkin))) (@pushkinforhouse) March 1, 2019

Fakta: Antisemittisme Ordet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder. Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger om jøder til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse. Sitt mest ekstreme uttrykk fikk den moderne antisemittismen i den nasjonalsosialistiske bevegelsen i Tyskland. KILDE: Store norske leksikon

Tar fokuset bort fra det hun egentlig vil diskutere

Kritikken mot Omar har haglet fra høyre og venstre etter den siste uttalelsen.

Den republikanske Texas-senatoren John Cornyn kalte kaoset Omars uttalelse har skapt hos demokratene, en gave.

Noen demokrater har fordømt den som antisemittisk, mens andre, deriblant Alexandria Ocasio-Cortez, har støttet Omar og sagt at det ikke er rettferdig å henge henne ut som antisemittisk.

Ifølge forsker ved Senter for ekstremismeforskning, Cathrine Thorleifsson, blir Omar forsvart av den venstreorienterte israelske avisen Haaretz. De sier kommentaren ikke er antisemittisk, og mener det er betimelig å sette spørsmål ved Israels politikk.

– Sånn som jeg ser det, er hennes utfordring at hun kritiserer Israel ved bruk av antisemittiske begrep. På en måten drar hun fokuset bort fra det hun egentlig vil diskutere som er kritikk av Israel, sier Thorleifsson.

Fordømmer antisemittisme

Denne uken vedtok Representantenes hus en resolusjon som fordømmer alle former for diskriminering, inkludert antimuslimske og antisemittiske holdninger.

– Det handler ikke om henne, forsikret lederen av Representantenes hus, Nacy Pelosi, ifølge Washington Post.

Omar er ikke nevnt med navn, men lojalitetskonflikten er trukket frem som eksempel.

«Anklager om lojalitetskonflikt har en uhyggelig og ødeleggende historie.», står det. «Det fremmer antisemittisme fordi det sier at jøder ikke kan være patriotiske amerikanere og pålitelige naboer.», står det videre.

J. Scott Applewhite, AP/NTB Scanpix

Omar stemte for resolusjonen i likhet med 406 av de andre medlemmene av huset. 23 stemte imot resolusjonen, ifølge New York Times. Alle som stemte imot, var republikanere.

Omar var stille under avstemningen, men kom senere med en felles uttalelse sammen med de muslimske representantene André Carson og Rashida Tlaib.

De kalte avstemningen «historisk på mange måter» for å fordømme «alle former for intoleranse.

«Vår nasjon har en vanskelig debatt, og vi tror dette er en god fremgang», sto det i uttalelsen.