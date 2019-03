– IS forsvarer seg med selvmordsbombere

– De er fullstendig omringet. De har lagt ut eksplosiver i husene og på veiene, sier en SDF-kommandant nær fronten til nyhetsbyrået AFP.

Søndag var det harde kamper ved det siste IS-kontrollerte området i Syria, i landsbyen Baghouz nær grensa mot Irak.

Den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF angrep IS-krigerne med artilleri, og fikk støtte fra amerikanske kampfly. Svart røyk seg opp fra landsbyen, som nå består av et lite antall ødelagte bygninger omgitt av palmer ved elva Eufrat.

– Avgjørende kamp

SDF forteller at den ytterliggående islamistgruppa forsvarer seg med selvmordsbombere i biler fylt med sprengstoff, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Opprørsalliansen har uttalt at den forventet en «avgjørende kamp» søndag. Men midt på dagen var det fortsatt ikke tegn til at IS' siste skanse var i ferd med å falle.

Over 50.000 mennesker har forlatt området nær grensa mot Irak de siste ukene. De fleste av disse er kvinner og barn.

SDF-talsmannen Adnan Afrin har uttalt at de som ennå ikke har overgitt seg, vil «møte sin skjebne» i Baghouz.

Løslot IS-mistenkte

Den USA-støttede opprørsalliansen SDF har spilt en svært viktig rolle i kampen mot IS i Syria.

Samtidig har innsatsen deres forvansket forholdet mellom USA og NATO-landet Tyrkia – som mener SDF består av terrorister.

Et stort antall IS-fanger befinner seg i SDFs fangeleirer, og lørdag opplyste gruppa at nesten 300 av dem er frigitt. Det skal dreie seg om syrere som antas å ha vært IS-medlemmer, men som ikke har deltatt i krigshandlinger.

Fangene er blitt frigitt forskjellige steder, blant annet i byen Raqqa, som tidligere fungerte som IS' «hovedstad».

I SDFs varetekt er det også et stort antall utenlandske IS-medlemmer. Både USA og SDF mener europeiske land må hente «sine» IS-medlemmer og selv stille dem for retten – noe europeiske land så langt har vært lite interessert i.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at Norge ikke aktivt kommer til å hente hjem norske IS-krigere.