Slik skal Stoltenberg og Jolie bekjempe vold mot kvinner

Den kjente skuespilleren er spesialutsending for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I tillegg har hun vært med på å starte et initiativ for å beskytte kvinner mot seksualisert vold.

Onsdag besøkte hun NATO-hovedkvarteret i Brussel. Der ble hun høytidelig tatt imot av Stoltenberg.

– NATO har plikt til å være ledende i beskyttelsen av kvinners rettigheter, sa han da de to møtte pressen etterpå.

Voldtekt brukes som krigsvåpen

Jolie beskrev vold mot kvinner og barn som et økende problem i væpnede konflikter.

– Men bruk av voldtekt som krigsvåpen er blitt sett på som et uunngåelig element i konflikter, som en mindre viktig forbrytelse som det er for vanskelig og for ubehagelig for samfunn å ta tak i, sa hun.

Nå vil Jolie ha slutt på at voldtekt brukes som våpen for å oppnå militære og politiske mål – og at de skyldige går ustraffet fra det.

Noe av det viktigste NATO allerede har gjort, mener Stoltenberg, er å gi kvinner en større rolle i de militære styrkene.

– Men vi kan gjøre mer, fastslo han.

Tre tiltak

Nå lanseres tre tiltak som skal styrke NATOs innsats på området:

* Opplæring: NATO gir allerede grundig opplæring til allierte soldater som skal ut i felt for å bevisstgjøre dem. I land som Afghanistan har NATO også utplassert egne kjønnsrådgivere. Nå skal denne opplæringen styrkes. I tillegg skal kjønnselementet vektlegges sterkere i opplæringen av for eksempel afghanske soldater.

* Overvåking og rapportering: NATO skal gå mer systematisk fram for å kartlegge tilfeller av vold mot kvinner i konfliktområder.

* Bevisstgjøring: Kjønnsbasert vold skal høyere på agendaen, slik at oppmerksomheten om problemet blir bedre.

– Vi forventer at alle våre soldater lever opp til de høyeste standarder, fastholdt Stoltenberg.