Gatene ble til elver - 13 omkommet i Frankrike

Ifølge myndighetene er også en person savnet, og minst åtte er alvorlig skadd da gater i området ble forvandlet til frådende elver mandag

I landsbyene rundt Carcassonne i Aude-departementet etterlot stormen seg elver som gikk over sine bredder, ødelagte veier, oversvømte hus og veltede og knuste biler

En eldre nonne døde da klosteret hennes ble feid bort av flomvann i landsbyen Villardonnel, og minst fire personer mistet livet i Villegailhenc. En sjette person omkom også i Aude, uten at myndighetene hadde flere opplysninger.

Da statsminister Edouard Philippe var på vei, kom det melding om at dødstallet var steget til 13.

Vannet har ikke gått så høyt i Aude-elva på over hundre år etter mellom 160 og 180 millimeter nedbør i løpet av én natt, sier etaten som overvåker vannivået i franske elver.

Det tilsvarer like mye regn som normalt kommer på tre måneder.

I byen Trebes ikke langt fra Carcassonne steg vannet åtte meter over normalen på bare fem timer, og i landsbyen Conques var det to meter vann i gatene.

I mange av landsbyene nord for Carcassonne ble alle veier kuttet, skolene måtte stenge, og folk ble bedt om å holde seg hjemme. Et tusentall mennesker ble evakuert i Pezens på grunn av frykt for at en demning skulle briste.