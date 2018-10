Indonesisk militære tror de har funnet savnet flyskrog etter styrt

Etter to døgns leting opplyser militærleder Hadi Tjahjanto onsdag at de har koordinatene til stedet der de mener flyskroget ligger på havbunnen, og at de nå vil sende et marinefartøy og mannskaper ut for å få bekreftet antagelsene.

Ifølge Reuters har en tjenestemann i Indonesias transportmyndigheter sagt at letemannskaper fanget opp et signal fra flyet sent tirsdag kveld.

Så langt er kun vrakrester og eiendeler, samt kropper og kroppsdeler funnet etter tragedien, der flyet styrtet i havet 13 minutter etter avgang fra Jakarta mandag morgen. 189 personer var om bord på Lion Air-flyet, som var av typen Boeing 737 MAX 8. Det er ikke funnet overlevende.

Gikk i stykker

Kapteinen på en slepebåt har uttalt seg til lokale medier om hva han så da flyet falt fra himmelen. Ifølge ham gikk flyet helt i stykker da det traff havflaten.

– Flyet kræsjet i en kraftig eksplosjon. Jeg så ikke flykroppen på vannet, men jeg så flyhalen idet den sank, sier kaptein Rahmat Slamet på As Jaya 11, til TVOne.

Rahmat anslår at de befant seg omtrent 1,5 kilometer unna ulykkesstedet.

Vil ha svar

Så langt er det ikke kommet noen klare svar på hvorfor det nesten nye flyet av typen Boeing 737 MAX 8 styrtet. Piloten ba om å få snu og returnere til flyplassen kort tid etter avgang, like før flyet styrtet, og flyet hadde problemer både med fart og høyde da det dagen før fløy fra Bali til Jakarta.

Flere svar er muligens å finne i skroget eller i de såkalte svarte boksene, som egentlig er oransje, og inneholder taleregistrator og ferdskriver med svært detaljerte data fra flyet og dets siste ferd.

Kontrollerer

Tirsdag beordret myndighetene i Indonesia kontroll av alle Boeing 737 MAX-maskiner på grunn av ulykken. Avgjørelsen ble tatt av landets transportminister, men han ville ikke gå så langt som å sette alle flyene av den nye modellen på bakken.

Flyeksperter har også vært klare på at det er for tidlig å trekke konklusjoner rundt årsak til styrten.