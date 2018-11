Kristen kvinne vil dra fra Pakistan etter frikjennelse for blasfemi

Asia Bibis bror James Masih sier hun ikke er trygg i Pakistan og at hun har levert inn nødvendige papirer for å igangsette prosessen med å flytte til utlandet. Masih sier ikke noe om hvor søsteren ønsker å dra. Frankrike og Spania har tilbudt henne asyl.

Asia Bibi hadde dødsdommen hengende over seg i åtte år etter at hun i 2010 ble dømt til døden for blasfemi etter å ha fornærmet profeten Muhammed. Bakgrunnen for dommen var en krangel den kristne fembarnsmoren hadde med muslimske kvinner i 2009.

Saken tiltrakk seg internasjonal oppmerksomhet og ble raskt den mest profilerte av de mange blasfemisakene i Pakistan.

Høyesterettens avgjørelse onsdag har blitt møtt med stor motstand fra islamister som har krevd at Bibi måtte henrettes. Islamistpartiet Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), som krever at også dommerne i høyesterett må dø, sto i spissen for flere demonstrasjoner torsdag.

– Vi vil ofre våre liv og kommer ikke til å snu, sa TLPs leder Khadim Rizvi til sine tilhengere under en demonstrasjon i storbyen Lahore.

I hovedstaden Islamabad var veier sperret og skoler stengt, og i flere byer hadde myndighetene utplassert politi og soldater for å beskytte offentlige bygninger.

Statsminister Imran Khan oppfordrer til ro. I en fjernsynssendt tale onsdag kveld advarte han protestledere mot å sette statens tålmodighet på prøve.