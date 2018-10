Spor fra pakkebombene leder til Florida

Etter funnet av ni rørbomber mandag, tirsdag og onsdag, er det frykt for at det finnes flere pakkebomber som ennå ikke er avslørt. Politiet har satt i gang en storstilt jakt på den eller de som står bak, og spor har ledet dem til Florida, bekrefter innenriksminister Kirstjen Nielsen.

Time Warner Center ble evakuert nok en gang torsdag etter at en mistenkelig pakke ble observert. Kort tid senere ble det opplyst at politiet hadde undersøkt pakken og at faren var over.

Nye opplysninger om pakkene

Samtidig kommer flere opplysninger om pakkebombene ut. Politiet i New York sier det hvite pulveret i pakkene ikke utgjør en biologisk trussel. I pakkene var det også klokker og batterier, men politiet sier de ikke var designet som bombefeller, som eksploderer når de åpnes.

Det er imidlertid uvisst om rørbombene utgjorde en reell trussel eller om de i realiteten aldri var ment å forårsake skade. En av teoriene politiet vurderer, er at pakkebombene først og fremst kan ha vært ment for å skremme.

Sendt Trump-kritikere

Alle bombene er sendt til personer som enten er demokratiske politikere, Trump-kritikere eller av andre årsaker er hatobjekter i høyreorienterte miljøer. Dette har ført til spekulasjoner om at en høyreekstremist kan stå bak.

Blant de rammede er Barack Obama, Hillary Clinton, Eric Holder, Robert De Niro, Joe Biden og Debbie Wasserman Schultz, i tillegg til CNNs redaksjon. Den ungarskfødte jødiske forretningsmannen George Soros, som er et yndet hatobjekt for høyrefløyen i USA og gjenstand for en rekke konspirasjonsteorier, var den første som mottok en rørbombe.

Politisk splittelse

I kjølvannet av bombene har Demokratenes øverste ledere i Kongressen anklaget Trump for å akseptere vold og splitte den amerikanske befolkningen.

– Gjentatte ganger har presidenten akseptert fysisk vold og splittet amerikanerne med sine ord og handlinger, het det i en uttalelse fra Nancy Pelosi og Chuck Schumer onsdag.

President Donald Trump, som har fått krass kritikk for sin harde retorikk mot opposisjonen, men som i enkelte uttalelser onsdag manet til fred og harmoni, var torsdag tilbake på krigsstien i en serie twittermeldinger. Han mener mediene har skylda for at det er blitt sendt bomber til hans politiske motstandere og kritikere.

– En stor del av sinnet vi ser i dag skyldes unøyaktig dekning fra massemediene jeg kaller Falske nyheter. Det er blitt så ille og så hatefullt at det ikke kan beskrives. Massemediene må rydde opp etter seg. MED EN GANG! skrev han.