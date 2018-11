Demokratene overtar flertallet i Representantenes hus i Kongressen. Det flertallet vil de bruke til å angripe deler av president Donald Trumps utenrikspolitikk, skriver Reuters.

Demokratene vil særlig komme til å presse på for en tøffere politikk mot Russland, Saudi-Arabia og Nord-Korea.

Representantenes hus vil under Demokratenes ledelse holde en rekke høringer om USAs nasjonale sikkerhetspolitikk og granske USAs enorme forsvarsbudsjett, melder NBC.

Demokratenes innflytelse vil bli begrenset av det faktum at Republikanerne beholder et solid flertall i Senatet, det andre kammeret i Kongressen.

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

Kongressen vil opprettholde presset på Russland

Et Representantenes hus dominert av Demokratene vil trolig presse på for å straffe Russland for å ha blandet seg inn i amerikanske valg og for landets intervensjon i Ukraina og Syria.

Demokratene vil granske eventuelle bindinger mellom Donald Trumps forretningsinteresser og Russland.

De har allerede mange ideer klare etter at Demokratene i Senatet publiserte en rapport om Russlands cyberangrep, melder Politico.

Demokratene vil presse Trump til å gjennomføre alle sanksjonene han innførte mot Russland i august 2017.

Kongressen vil også be om å få vite mer om Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin i sommer. Trump fikk massiv kritikk etter at han tilsynelatende satte større lit til det Putin sa enn til det hans egne etterretningstjenester mente.

Reuters/NTB scanpix

Khashoggi-drapet kan få større betydning

Donald Trump har satset stort på Saudi-Arabia som en nøkkelalliert i Midtøsten. Men tilliten til Saudi-Arabia fikk seg en kraftig smell etter at de drepte Jamal Khashoggi, en journalist som var bosatt i USA. Drapet kommer på toppen av frustrasjonen over den brutale krigen i Jemen og brudd på menneskerettighetene.

Et Representantenes hus ledet av Demokratene vil blokkere våpensalg til Riyadh, skriver Reuters. De kan også komme til å stoppe amerikansk hjelp til Jemen-krigen.

Kongressrepresentant Eliot Engel sier til Reuters at han fremdeles ser Saudi-Arabia som en alliert mot Iran, men at USA må kreve mer fra Riyadh. Han vil trolig bli leder for komiteen for utenrikspolitikk i Representantenes hus.

Evan Vucci, AP/NTB scanpix

Kim vil ikke få fritt spillerom

Demokratene er tilhengere av dialog med Nord-Korea, sier Engel til Reuters. Men de vil passe på at ikke Trump gir Kim for mange innrømmelser.

– Det er bra å ha dialog med dem, men vi bør ikke ha for mange illusjoner om at det kommer til å bli store endringer der, sier han.

Vincent Yu, AP/NTB scanpix

Demokratene vil være forsiktige med Kina-politikken

Ifølge Reuters er det uenighet innad i Det demokratiske parti om politikken overfor Kina. Noen mener Trumps handelskrig gir færre jobber, mens andre tror tollmurer kan beskytte arbeidsplasser i deres valgdistrikt.

Det ligger an til at Demokratene vil holde høringer om kinesiske selskaper de tror kan utgjøre en overvåkingsrisiko.

Men det store bildet vil være forsiktighet fordi man mener man trenger Kina som en partner mot Nord-Korea.

Carlo Allegri, Reuters/NTB scanpix

Trumps Iran-politikk blir stående fast

Demokratene vil ikke klare å omgjøre Donald Trumps vedtak om å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Heller ikke Demokratene ønsker å bli sett på som for vennlige mot Iran og uvennlige mot Israel.

Men Demokratene vil presse på for at USA skal samarbeide tettere med sine tradisjonelle allierte i Europa.

«Regn med en mer aktiv Europa-politikk og støtte til EU og NATO», skriver Politico.

– Vi må forsøke å reparere den skaden som er blitt gjort mot forholdet til våre allierte, sier Engel til Reuters.