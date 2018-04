Tysk teater vil dele ut gratis teaterbillett til publikum om de bærer hakekors

Hakekorset vil bli delt ut på premièren. De som betaler for billett derimot, vil bli bedt om å gå med davidsstjerne i solidaritet med ofrene for «nazistisk barbarisme», skriver teateret på sine hjemmesider.

En talsmann for påtalemyndigheten i byen Konstanz opplyser at de har startet en etterforskning av teateret etter at det har kommet flere klager, ifølge DPA.

Hensikten skal være å vise hvor lett folk blir korrupte, ifølge teateret.

I Tyskland er det ikke lov å bruke nazisymbol offentlig, men etterforskere skal vurdere dette opp mot kunstnerisk frihet.

Teaterstykket med navnet «Mein Kampf» er en referanse til boken Adolf Hitler skrev da han satt i fengsel. Stykket har planlagt premiere 20. april, samme dag Hitler hadde bursdag i 1889.