MDG om Frode Berg-saken: – Dersom dette stemmer, bør regjeringen straks stille opp

Den spionsiktede Frode Bergs forsvarere sa søndag at Berg var på oppdrag for den norske etterretningstjenesten da han ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB utenfor hotell Metropol i Moskva 5. desember i fjor.

Den russiske sikkerhetstjenesten mener at Berg skulle betale for informasjon om russiske atomubåter.

Utenriksdepartementet vil ikke svare på hvorvidt spionsiktede Frode Berg jobbet på oppdrag for E-tjenesten.

Tause politikere

De aller fleste partiene ønsker ikke å uttale seg om hvilket ansvar Norge har dersom Frode Berg snakker sant når han sier han var i Russland på oppdrag for den norske E-tjenesten, viser Aftenpostens ringerunde til medlemmene av Stortingets utvidede utenrikskomité.

KrF-leder Knut Arild Hareide «takker nei til å kommentere saken og viser til UD», ifølge presserådgiver Dag Fedøy.

SV-leder Audun Lysbakken «avventer å kommentere til vi har mer informasjon», ifølge kommunikasjonssjef Siri Gjørtz.

«avventer å kommentere til vi har mer informasjon», ifølge kommunikasjonssjef Siri Gjørtz. «Vi forutsetter at Utenriksdepartementet yter nødvendig bistand til Frode Berg og også følger opp hans pårørende her hjemme», skriver Anniken Huitfeldts (Ap) rådgiver Eivind Vad Petersson i en SMS.

Huitfeldt leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Dersom dette stemmer, bør regjeringen straks stille opp

Per Espen Stoknes, som møter som vara for Miljøpartiet de grønnes stortingsrepresentant Une Bastholm, mener saken er alvorlig uansett om Frode Berg snakker sant eller ei.

– Dersom Frode Berg snakker sant om at han har utført oppdrag for norsk etterretning i Russland – hvilket ansvar har da norske myndigheter og politikere for å hjelpe ham, utover den ordinære, konsulære bistanden han får som nordmann i utenlandsk arrest?

«Det er fortsatt uklart om han er agent. Dersom dette stemmer, så bør regjeringen nå straks stille opp for Berg. MDG vurderer nå å ta opp saken i Den utvidede utenrikskomité», mener Stoknes.

– Forventer en orientering

Senterpartiets Liv Signe Navarsete opplyser at Den utvidede utenrikskomiteen ikke er orientert om saken.

– Derfor har jeg ikke kunnskap til å uttale meg bastant. Men jeg går ut fra at våre konsulære tjenester har prøvd å gjøre det man kan. Han er uansett en norsk borger, og da er det viktig å gjøre en habil jobb for å få ham hjem igjen, sier hun til Aftenposten.

– Har saken vært oppe i Den utvidede utenrikskomiteen?

– Nei, men jeg forventer en orientering på et tidspunkt. Dette kan ikke bli hengende i luften for Stortinget, sier hun.

– Han er i en situasjon der han ikke kan uttale seg fritt

Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner sier at UD har gode rutiner for å gi bistand til nordmenn som rettsforfølges i utlandet.

Han erkjenner at offentligheten rundt denne saken gjør situasjonen spesiell, men mener at det ikke er noen grunn til at Stortinget skal foreta seg noe.

– Uttalelsene fra Berg og at han gikk ut med sitt oppdrag for E-tjenesten kommer fordi han føler at han ikke får nok hjelp. Er ikke det en kritikk av Regjeringen?

– Jeg tror at vi skal se hans uttalelser i lys av at han er i en situasjon der han ikke kan uttale seg fritt, sier Tetzschner.

Om det kan få konsekvenser for forholdet til Russland sier han at man ennå ikke kjenner hele historien og at han ikke vil spekulere.

– Kan ikke slå hånden av Frode Berg

Andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (Frp) gir følgende kommentar til Dagbladet:

– Jeg vet ikke hva han gjorde der eller hvilket oppdrag han eventuelt hadde. Men at Russland er involvert er spesielt problematisk. Russland er et land vi ønsker å bygge et bedre forhold til. Dette gjør det vanskeligere, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

Rødt-representant Bjørnar Moxnes mener det viktigste nå er at regjeringen gjør alt den kan for å få Frode Berg hjem.

– Hvis det stemmer at Berg har jobbet for norske myndigheter, så må norske myndigheter ta ansvar og stille opp for Berg. Dersom det som står i pressen er riktig, så kan ikke myndighetene slå hånden av Frode Berg når det går galt. Da må de stille opp og ta ansvar, sier Moxnes til Dagbladet.

To konvolutter og 3000 euro

Russiske FSB mistenker Berg for medvirkning til spionasje fordi han hadde med seg 3000 euro og to konvolutter.

På konvoluttene sto navn på personer som FSB hevder var involvert i spionasje mot Russland for norsk etterretning.