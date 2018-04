I fjor stemte de 193 medlemslandene i FNs hovedforsamling sammen med USA i 31 prosent av tilfellene, ifølge en rapport som viser til 93 resolusjonsforslag lagt frem i 2017.

Haley mener resultatet ikke reflekterer «sjenerøsiteten» USA viser ved å stå for 22 prosent av FN-budsjettet:

– President Donald Trump ønsker å forsikre seg om at våre midler til utlandet alltid tjener USAs interesser. Vi ser frem til å hjelpe ham for å sørge for at det amerikanske folket ikke lenger blir utnyttet.