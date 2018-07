Valglokalene har stengt i Pakistan. Ligger an til å bli en thriller til siste stemme er talt.

– Jeg har stemt på Pakistan Muslim League (PML-N). De har gjort mye for landet. Jeg tror at Pakistan vil få det bedre hvis de samme kandidatene får fortsette, sier Rana Ans til Aftenposten i Lahore.

Han er en av 106 millioner stemmeberettigede i Pakistan. Mange av dem gikk i dag til urnene i det som omtales som ett av de viktigste valgene i landets historie.

Ans har på seg T-skjorte med foto av sin favorittkandidat, men det er ikke sikkert at partiet hans vinner. For på meningsmålingene ligger det andre store partiet, PTI, nesten likt med regjeringspartiet PML-N.

– Jeg har stemt på PTI fordi landet trenger en ny kurs. Jeg har inntrykk av at mange ønsker det samme. Jeg håper i hvert fall at PTI vinner. Jeg er ikke fornøyd med innsatsen fra Pakistan Muslim League (N), sier Shaukat Ali Gujjar.

Arshad M. Virk

Valglokalene stengte klokken 15 norsk tid. Det er ventet at de første resultatene kan begynne å komme rundt en time senere.

Ifølge de siste meningsmålingene som Reuters gjengir vil ingen av de to største partiene vinne et klart flertall i valget.

Flere partier har gjennom dagen krevd at åpningstiden for valglokalene utvides, men det er blitt avslått.

Startet med terror

De siste ukene før valget har vært preget av flere terrorangrep i landet. Derfor hadde myndighetene stasjonert ut hele 370.000 soldater for å sørge for sikkerheten. I tillegg kommer over 400.000 politifolk. Likevel ble 31 personer drept i et bombeangrep mot et valglokale i byen Quetta, vest i Pakistan.

Arshad Butt, Ap / NTB scanpix

Det har også vært sammenstøt mellom rivaliserende grupper i enkelte distrikter i landet. Flere enn 20 personer er blitt skadet i disse episodene. En person ble drept i et slikt oppgjør i byen Swabi. Det er ikke meldt om alvorlige hendelser i de største byene.

Eksstatsminister fengslet

Bare for noen måneder siden lå Pakistan Muslim League (N) an til å bli det største partiet i valget, men i sommer ble partiets tidligere leder Nawaz Sharif dømt til fengsel i ti år. Sharif har vært Pakistans statsminister i tre perioder.

Anjum Naveed, AP / NTB scanpix

I forbindelse med avsløringer i Panama Papers kom det frem at familien hans eier et par dyre eiendommer i London. Sharif fikk problemer med å overbevise en granskningsdomstol i Pakistan om at pengene som ble brukt til å kjøpe de dyre leilighetene, var tjent på ærlig vis.

Sharif ble satt i fengsel samme kveld han ankom Pakistan fra London 13. juli. Også hans datter og svigersønn er dømt i saken. De sitter også i fengsel.

Dette har skapt uro i partiet hans, PML-N, og gitt motstanderne hans argumenter for å stemme på andre partier.

Cricket-stjerne i vinden

Den største utfordreren til Sharif og hans PML-N er Imran Khan og partiet hans, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Han har trådt frem som favoritten på noen av de siste meningsmålingene.

Athit Perawongmetha, NTB scanpix

Khan er en tidligere cricketstjerne som vant VM i 1992 for Pakistan. Han har ført en valgkamp som har dreid seg rundt antikorrupsjon.

Khan kom inn i politikken på 1990-tallet og har jobbet møysommelig for å føre partiet dit det står i dag. Han var en av de største pådriverne til at det ble åpnet sak mot Nawaz Sharif etter avsløringer i Panama Papers.

Khan klarte ikke å bli statsminister under valget i 2013 da PTI fikk nesten 17 prosent oppslutning. Nå viser noen meningsmålinger at partiet hans lukter på 30 prosent oppslutning.

Ifølge Reuters har Khan et lite forsprang på de nasjonale målingene, mens PML-N gjør det bedre i målingene i Punjab som er den største provinsen i landet.

Ny retning etter 47 år?

Pakistan har siden 1971 i praksis blitt styrt av to familier og den mektige hæren i landet. I 1971 ble Zulfikar Ali Bhutto landets president. I 19 73 ble han landets statsminister. Han ble dømt til døden da hæren tok over landet i 1977.

Siden den gang har datteren hans, Benazir Bhutto, blitt statsminister i to perioder. Kort tid etter at hun ble drept, ble hennes ektemann Asif Ali Zardari landets president. Nå er barnebarnet til Zulfikar Ali Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari, en av statsministerkandidatene, men partiet til Bhutto-klanen ligger i meningsmålingene bak de to andre partiene.

B.K. Bangash, TT / NTB scanpix

På den andre siden har Nawaz Sharif styrt landet i tre perioder som statsminister. Nå som Sharif sitter i fengsel, er hans yngre bror Shehbaz statsministerkandidat for partiet.

Derfor vil en mulig seier til Imran Khans parti bli sett som et veiskille i Pakistans historie.

Hæren holder Sharif på avstand

– Det er ikke noen tvil om at hæren og maktapparatet har veldig stor makt i Pakistan, sier professor Elisabeth Eide ved fakultet for samfunnsvitenskap ved universitetet Oslo Met.

Hun sier at man ikke kan vite om Khan og hæren samarbeider, men at hæren i alle fall ikke er noen stor tilhenger av Sharif som i 1999 ble avsatt etter et statskupp ledet av generalen Pervez Musharraf.

Akhtar Soomro, NTB scanpix

– Forsvaret har holdt en armlengdes avstand til ham. Og Sharif har tidvis uttalt seg kritisk mot militære ledere, sier Eide.

– Vi vet ikke alltid hvem som står bak truslene mot for eksempel mediene – og nylige sanksjoner mot disse og mot enkeltjournalister.

– Men ingen har tidligere kunnet regjere i Pakistan uten å ha en forståelse med hæren og med tradisjonelle muslimske ledere. Det er den balansegangen du må gå og i alle fall ikke ha mot deg.