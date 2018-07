Utelukker ikke at det forsvunne MH370-flyet ble kontrollert utenfra

En ny offisiell rapport om flyet som forsvant for fire år siden på vei fra Kuala Lumpur til Beijing med 239 personer, ga lite svar til frustrerte pårørende.

Den 1500 sider lange rapporten konkluderer med at etterforskerne fortsatt ikke vet hva som skjedde med Malaysia Airlines-flyet, skriver The Guardian som har fulgt pressekonferansen og fremleggelsen av rapporten tett.

Etterforskerne skal ha sjekket ut «hver eneste konspirasjonsteori, rykte og sladder i sosiale medier», og endt opp med en liste på syv plausible teorier.

Høylytt krangel

239 personer var om bord.

Ifølge pårørende ga rapportbriefingen ingen svar med unntak av lange beskrivelser om søket, som så langt har gitt få resultater.

– Det er så skuffende, sa Intan Maizura Othman som mistet mannen sin i flyforsvinningen.

Pårørende ble etter hvert så sinte at det kokte over, noe som til slutt førte til en høylytt krangel mellom pårørende og tjenestemenn fra myndighetene, ifølge Othman.

REUTERS/Sadiq Asyraf

Kan ha tatt kontroll over flyet utenfra

I den uavhengige rapporten blir det kjent at årsaken til forsvinningen fortsatt er ukjent, men flyet skal ha gjort en manuell U-sving etter å ha forlatt Kuala Lumpur. Funnet om U-svingen fjerner mistanken om at noen har tatt kontroll over flyet utenfra.

Videre i rapporten kunne de ikke utelukke at en tredjepart var innblandet i forsvinningen. Det var heller ikke noe uregelmessigheter med flyet.

– Det er funn som peker mot ulovlig innblanding, som kommunikasjonsbruddet og den manuelle u-svingen, sa etterforskningsleder Kok Soo Chon under pressekonferansen i forbindelse med at rapporten ble tilgjengelig for flere enn de pårørende.

REUTERS/Sadiq Asyraf

Avsluttet søk i juni

Et funn av vrakrester begrenset først letingen til et 25.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet. Siden ble området utvidet til 112.000 kvadratkilometer.

Søket etter flyet ble avsluttet i januar 2017, men ble gjenopptatt tidligere i år etter at Malaysias myndigheter ga grønt lys til det amerikanske selskapet Ocean Infinity til å søke etter vraket eller «de svarte boksene». Det nye søket ble avsluttet i juni.

Selv om dagens rapport ble kalt den endelige rapporten om det forsvunnede flyet, presiserte etterforskningslederen at det ikke nødvendigivis var siste rapport, og at etterforskningen kan fortsette, skriver The Guardian.