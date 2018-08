Kina tar til motmæle mot Trumps «uansvarlige og absurde logikk»

President Donald Trump anklager Kina for å gjøre det vanskeligere for USA å normalisere forholdet til Nord-Korea og få fart på atomnedrustningen. Han mener at Kinas handelskonflikt med USA svekker motivasjonen til å bidra konstruktivt for å dempe Korea-konflikten.

Talsperson i det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, sa torsdag at logikken ikke er så lett å få øye på.

– Mange mener som meg at USA kommer først i verden når det gjelder å vri på sannheten og komme med uansvarlig og absurd logikk, sa Hua.

Gå i seg selv

Hun la til at Kina håper USA kan spille en positiv og konstruktiv rolle for å få løst konflikten. Hun oppfordret USA til å gå i seg selv, snarere enn å legge skylden på andre.

Etter salven mot Kina understreket Trump nok en gang sitt «fantastiske forhold» til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han ser ingen grunn til å gjenoppta «de vanvittig dyre» militærøvelsene med Sør-Korea. Men skulle det vise seg at de igjen blir nødvendige, kan han ombestemme seg «på sekundet».

Uttalelsen kommer bare dager etter at Trump avlyste utenriksminister Mike Pompeos planlagte besøk til Pyongyang. Da var begrunnelsen at arbeidet med atomnedrustning gikk altfor sent.

Så sent som onsdag antydet forsvarsminister Jim Mattis at militærøvelsene, som Nord-Korea ser som en forberedelse til invasjon, kanskje burde gjenopptas.

Kinas dobbeltrolle

Slik Trump ser det, er Nord-Korea under betydelig press fra Kina, men landet får samtidig hjelp i form av drivstoff, kunstgjødsel og forbruksvarer av ulike slag. Kina er Nord-Koreas største handelspartner.

I en uttalelse fra Det hvite hus onsdag heter det at handelstvisten mellom USA og Kina vil bli løst når tiden er moden av president Trump og "Kinas store president Xi Jinping". Trump bedyrer at hans forhold til Xi «forblir veldig sterkt».

Trump og Kim ble i juni enig om en fullstendig atomnedrustning av Nord-Korea da de to møttes i Singapore. Siden har partene ikke lyktes med å komme til enighet om hvordan atomnedrustningen skal skje.

Går tregt

Etter den første entusiastiske fasen stanset framdriften opp. Trump ga Pompeo ordre om å bli hjemme, da det etter USAs syn ikke var tilstrekkelig bevegelse og vilje til å komme videre i nedrustningsarbeidet.

Washington Post melder at Pompeo fikk et nærmest fiendtlig brev fra Pyongyang, og at det var grunnen til avlysningen av besøket. Nå sier Pompeo at administrasjonen er innstilt på å engasjere seg nærmere når formann Kim viser at han vil innfri forpliktelsene fra toppmøtet i Singapore.

Trump skal på toppmøtet ha sagt at han også vil undertegne en endelig fredsavtale mellom de to statene på Koreahalvøya. Nå heter det at atomnedrustning kommer først, deretter en eventuell fredstraktat.