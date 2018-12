– Det britiske folket instruerte oss til å forlate EU. La oss ikke bryte med det britiske folket ved å foreta en ny folkeavstemning. Det ville være å si til millioner som stolte på demokratiet at de ikke lenger kan ha tillit til demokratiet, sa statsminister Theresa May i sin tale til Underhuset mandag ettermiddag

Hun opplyste om at den utsatte avstemningen om brexit-avtalen skal holdes i Parlamentet i uken som starter 14. januar neste år.

Avstemningen skulle egentlig ha funnet sted i forrige uke, men ble utsatt i ellevte time da May innså at et stort flertall i Underhuset lå an til å stemme mot brexitavtalen som hun har forhandlet frem med EU.

– Det er bare 14 uker til Storbritannia forlater EU, og mange er bekymret for at vi må ta en avgjørelse snart. Vi vil komme tilbake til denne debatten i januar og gjennomføre avstemningen 14. januar, sa May.

Mays tale ble motatt med både jubel og buing i Underhuset, der sterke motsettende meninger møttes.

Corbyn: – Har ledet landet inn i en nasjonal krise

Labours partileder Jeremy Corbyn har fremmet forslag om mistillit mot statsminister Theresa May, men resultatet blir ikke bindende.

Corbyns handling omtales i all hovedsak som symbolsk. Forslaget om å holde en avstemning om mistillit ble lagt fram etter at May kunngjorde at Parlamentet ikke vil stemme over brexit-avtalen før i uke tre neste år.

Corbyn sa under mandagens møte i Underhuset at May hadde «ledet landet inn i en nasjonal krise».

– Brexit-avtalen er ikke endret og kommer ikke til å bli endret. Underhuset må gå videre med å vurdere realistiske alternativer, sa Corbyn.

Jessica Taylor / AP / NTB scanpix

Flere bekymret for engelske arbeidsplasser

Theresa May ble også beskyldt for å ikke tillate diskusjoner om andre løsninger i Underhuset. Flere ba May om å gjennomføre avstemningen om en brexit-avtale før jul.

– Det er mange som har ulike synspunkter også her i Underhuset, sa May.

Flere av medlemmene i Underhuset uttrykte bekymring for negative konsekvenser for engelsk næringsliv og arbeidsmarked, som usikkerheten rundt brexit-avtalen fører til.

– Den eneste måten å unngå å forlate EU uten en avtale på er å stemme for avtalen som foreligger nå, svarte May.

Det var også flere medlemmer som talte for et nytt valg blant det engelske folket om å forlate EU eller ikke.

May mot Blair

Søndag gikk May hardt ut mot tidligere statsminister Tony Blair, som har støttet kravet om en ny folkeavstemning om brexit.

May omtalte Blairs uttalelser som «en fornærmelse mot det embetet han en gang hadde».

Blair viste på sin side til den fastlåste situasjonen i Parlamentet etter at May nylig bestemte seg for å utsette den planlagte avstemningen om skilsmisseavtalen hun har forhandlet frem med EU.

Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB scanpix

– Parlamentet er ikke i stand til å fatte et vedtak. Vi må derfor gå tilbake til det britiske folk og spørre igjen, sa Blair til Radio 4 lørdag.

Ønsker innrømmelser

Mays ønske er ytterligere innrømmelser fra EUs side for å berolige britiske politikere om avtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland.

Men så langt har EU holdt igjen.

– Avtalen som ligger på bordet, er den beste som er mulig, og den eneste som er mulig. Den vil ikke bli reforhandlet, gjentok EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas mandag.

– EU har kommet med de avklaringene som det er mulig å komme med på dette stadiet. Ingen nye møter med Storbritannia er planlagt, sa han.

Kan bli brutalt: Regjeringen forbereder seg på at britene sier nei til brexit-avtalen

Forbereder «no deal»

Helt lukket er døren likevel ikke. Det er ventet at nye diskusjoner kan komme i gang mellom Storbritannia og EU på nyåret.

Men hva som skal til for å få flertallet i Parlamentet til å vippe i avtalens favør, er fortsatt i det blå. Samtidig vokser diskusjonen om andre løsninger, der en ny folkeavstemning bare er ett av flere alternativer som ligger på bordet.

Senere denne uken er det ventet at både EU og Storbritannia vil ta viktige nye skritt i forberedelsene på et annet scenario – nemlig at britene krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.