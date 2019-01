Bror til spionsiktet amerikaner hevder hans uskyld

Amerikaneren Paul Whelan ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB fredag forrige uke og siktet for spionasje.

– Vi er dypt bekymret for sikkerheten hans, skriver Whelans bror David i en Twitter-melding.

– Hans uskyld er hevet over en hver tvil og vi håper at hans rettigheter blir respektert, skriver David Whelan videre.

Paul Whelan er en tidligere marinesoldat, og broren David forteller at familien sist hørte fra ham på fredag, samme dag som han ble pågrepet.

Anstrengt forhold

Det amerikanske utenriksdepartementet har ikke villet bekrefte identiteten til Whelan men opplyser at det har mottatt formell varsel fra det russiske utenriksdepartementet om pågripelsen, og at det jobbes for å kunne gi amerikaneren konsulær bistand.

Det er ikke kommet detaljer om hva amerikaneren er siktet for, men han risikerer opp til 20 års fengsel dersom han blir kjent skyldig i anklagene.

Pågripelsen av og spionsiktelsen mot Whelan kommer på et tidspunkt der forholdet mellom USA og Russland er svært anstrengt, ikke minst på grunn av russisk innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Flere spionsaker

Det siste året har det også vært flere spionsaker mellom Russland og Vesten etter at president Vladimir Putin anklaget vestlige land for å bruke spionanklager for å undergrave Russland.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje for ett år siden. Han sitter fortsatt varetektsfengslet.

Og i desember erklærte den russiske statsborgeren Maria Butina seg skyldig i å ha forsøkt å infiltrere den amerikanske våpenlobbyen og dermed også amerikansk politikk. Hun risikerer opptil seks måneders fengsel og deretter utvisning fra USA.

President Putin har hevdet at anklagene mot Butina er fabrikkerte og at hun erklærte seg skyldig på grunn av trusler om lang fengselsstraff.