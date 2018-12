18 menn er hittil pågrepet for dobbeltdrapet på de to turgåerne, som ifølge marokkansk politi var en terrorhandling.

Etterforskningslederen Abdelhak Khiam utpeker en 25 år gamle gateselger fra Marrakech som hjernen bak det politiet mener var en terrorcelle som hadde sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS.

– Han dannet en form for celle som diskuterte hvordan de kunne utføre terrorhandlinger i kongedømmet, sier Khiam.

Tilfeldige ofre

Norske Ueland og danske Vesterager Jespersen var på fottur i Atlasfjellene i Marokko og ble funnet drept ved teltet sitt i nær landsbyen Imlil mandag 17. desember.

De to kvinnene ble drept med knivstikk mot halsen, opplyser Khiam, som tror ofrene var tilfeldig valgt.

Tre av de pågrepne mennene mistenkes for å ha gjennomført drapet, blant dem gateselgeren. De to øvrige skal ha vært en 27 år gammel snekker og en 33 år gammel gateselger.

Spilte inn video

De tre skal angivelig opptre i en video som ble spilt inn én uke før drapet, der de står foran IS-flagg og sverger troskap til islamistgruppens leder Abu Bakr al-Baghdadi.

En fjerde mann, en 33 år gamle rørlegger, er også med i denne videoen. Han skal ha vært med til Imlil, men skal ikke ha vært på drapsstedet.

– Under påvirkning av emiren sin ble de fire enige om å utføre en terroraksjon, der målet skulle være sikkerhetsstyrkene eller utenlandske turister, sier Khiam.

Privat

IS ikke involvert

Marokkansk politi tror ikke IS-ledelsen var involvert i planlegingen av drapet på Ueland og Vesterager Jespersen.

– Medlemmene av denne cellen hadde ingen kontakt med IS-operatører i konfliktsoner som Syria, Irak eller Libya, sier Khiam.

Terrorforsker Thomas Hegghammer deler den oppfatningen.

– Alt ved denne saken virker improvisert og opportunistisk. Jeg tror ikke dette er bestilt fra IS sentralt. Dette ser mer ut som et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko. Det kan se ut som om de har grepet en mulighet som dukket opp. Jeg tviler på at dette er planlagt lenge, sa han fredag.