Guvernør Roy Cooper advarer om flomsituasjonen i den sørøstlige delen av delstaten og ber innbyggerne høre på flomvarslene og rette seg etter evakueringsordrer.

Ifølge guvernøren viser ni målepunkter i delstatens elver storflom. Fire andre viser en moderat flomsituasjon. Deler av hovedveiene Interstate 95 og 40 vil fortsatt være oversvømt i en uke eller mer. Representanter for delstatens krisestab sier innbyggere som har fått sine hjem ødelagt eller skadet i flommen, vil få flytte inn på hotellrom i neste uke.

En representant for den føderale kriseetaten FEMA sier at 69.000 mennesker i Nord Carolina så langt har bedt dem om assistanse.

Nabostaten Sør Carolina har også beordret flere evakueringer fordi elvene fortsetter å stige i kjølvannet av Florence.

Miljømyndighetene i delstaten sier de følger situasjonen nøye ved to anlegg der flomvannet har oversvømt deponier for kullaske. Droner er tatt i bruk for å skaffe oversikt.

Etter at en demning brast ved kraftstasjonen L.V. Sutton i Wilmington er det observert at grå gjørme flyter ut i elva Cape Fear. En tilsvarende situasjon har oppstått ved kraftstasjonen H.F. Lee i nærheten av Goldsboro, der elva Neuse står i fare for å bli forurenset.