I Sverige er velgerne vant til at valgresultatet er klart valgnatten. Mange av dem Aftenposten møter i Stockholm, sier at de føler på en uro.

– Det har aldri vært så jevnt mellom de borgerlige og de rødgrønne. Det må bli en eller annen overenskomst i midten, mellom de rødgrønne og Alliansen, sier Lena Blomberg og Bengt Rundqvist.

De håper på fortsatt rødgrønt styre.

Regjeringskaos i lang tid?

Det kaotiske resultatet av søndagens valg gjør at svenske kommentatorer spår lang tid med forviklinger rundt regjeringsdannelsen.

Dersom svenske politikere ønsker det, er det mye erfaring å hente fra nabolandene: Mange europeiske land har de siste årene fått erfare hvordan fremveksten av populistiske partier gjør regjeringsforhandlingene mer kompliserte.

– Vi ser at den partistrukturen og de skillelinjene som har styrt europeisk politikk i flere tiår, blir utfordret av de nye populistiske partiene, sier Erik Oddvar Eriksen, leder ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Ønsker regjeringsskifte

– Sverige må jo bevege seg fremover. Politikerne kan ikke bare sitte og skrike til hverandre, sier Anna Söderhjelm.

55-åringen i Danderyd, kommunen hvor Moderaterna står aller sterkest i Sverige, ønsker regjeringsskifte. På kjøpesenteret rett ved velstelte villaer med epletrær og store hager, møter Aftenposten flere borgerlige velgere som tenker som henne.

De er skuffet over at Moderaterna ikke gjorde det bedre, heller ikke i denne kommunen (partiet falt fra 49 til 41 prosent oppslutning). Og Sverigedemokraterna vokste.

– Jeg vet ikke hva man bør gjøre. Men man bør ta hensyn til at nesten én av fem stemte på dem. Vi må være mer pragmatiske. Hvis ikke, kommer vi ingen vei, sier Söderhjelm.

Men Moderaterna sa mandag ettermiddag nei til Sverigedemokraternas invitasjon.

– Det er et valg uten vinnere. Trolig kommer Stefan Löfven til å bli nedstemt, sier Joakim Löfengren (45) i Danderyd.

Nye skillelinjer

Tidligere har de politiske partiene vært definert langs en venstre-høyre-akse. Nå er det en ny skillelinje som går på tvers av dette: nasjonalister mot globalister.

Eriksen peker på at denne nye skillelinjen har gjort det vanskeligere å etablere styringsdyktige regjeringer i flere europeiske land.

– Mer problematisk er at disse partiene utfordrer den liberale, demokratiske orden vi har hatt siden annen verdenskrig, mener forskeren.

Vestlige demokratier har hatt en begrensning av den vilkårlige, frie folkeviljen gjennom grunnlov, internasjonale avtaler, maktfordeling og beskyttelse av mindretallets rettigheter.

– De nye populistiske partiene vil ikke ha det sånn lenger. De sier at “vi er folket” og vil ha makten tilbake til folket. Men hvordan skal man bestemme hvem som er folket?

Fakta: Sveriges valg Den rødgrønne blokken og den borgerlige Alliansen ble omtrent like store etter søndagens valg til Riksdagen. Ingen av dem har imidlertid flertall alene, og Sverigedemokraterna var det partiet som økte sin oppslutning mest – til 17,6 prosent av stemmene. Statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) har sagt at han vil fortsette som statsminister. En ny statsminister/regjering trenger ikke positiv støtte fra et flertall av de folkevalgte, men må unngå å bli nedstemt. Den nye regjeringen er derimot avhengig av et flertall for å få gjennom statsbudsjettet senere i høst, og Löfven håper på å få støtte fra noen av de borgerlige partiene. De lovet imidlertid i valgkampen at de vil forsøke å felle Löfven. En borgerlig regjering ville trenge stemmene fra Sverigedemokraterna (SD), men SD-partileder Jimmie Åkesson har sagt at han ikke vil støtte noen regjerings politikk uten å få noe igjen.

Tyske høyrepopulister i Riksdagen

Etter valget i september i fjor tok det nesten et halvt år før Tyskland fikk en styringsdyktig regjering. Etter krigen har kristeligdemokratene (CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD) skiftet på å styre landet, men i valget gjorde de det svært dårlig.

Høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) var den store valgvinneren med nesten en tredobling av oppslutningen til 12,6 prosent av stemmene.

Siden 2005 hadde Tysland vært regjert av en storkoalisjon, men stadig synkende oppslutning gjorde at sosialdemokratene ikke ønsket en ny runde.

Til slutt krøp sosialdemokratene til korset, og i midten av mars i år fikk Tyskland en ny storkoalisjon med kristeligdemokratene og SPD.

«Den politiske lammelsen i Berlin er en hodepine, ikke bare for Tyskland, men for landets europeiske partnere», skrev The Financial Times.

Første populistregjering

I Italia var det de populistiske partiene som slet med å få på plass en regjering. Ved valget til ny nasjonalforsamling 4. mars i år, var det ingen partier eller koalisjoner som fikk rent flertall.

Venstrepopulistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og høyrepopulistiske Ligaen var de store valgvinnerne, og de begynte å forhandle om å etablere en regjering.

Etter mange ukers forhandlinger holdt de på å gi opp da presidenten la ned veto mot forslaget til finansminister, men 1. juni fikk Vest-Europa sin første populistiske regjering.

Venstrepopulister skaper krøll

Også i Spania har de konservative og sosialistene skiftet på å styre landet. Eurokrisen bidro til at dette topartisystemet brøt sammen ved valget i desember 2015.

Spania fikk fire nesten jevnstore partier. De nye protestpartiene var venstreorienterte Podemos (Vi kan) og sentrum-høyre-partiet Ciudadanos (Borgerne) som markerte seg i kampen mot politisk korrupsjon.

Først etter ti måneder med regjeringsforhandlinger – og et nyvalg – klarte de konservative å få på plass en regjering.

Belgia har verdensrekorden

Etter valget 13. juni i 2010 ble Belgia styrt av et forretningsimperium i 541 dager. Dermed har landet verdensrekord i å være uten regjering, ifølge Guinness’ rekordbok.

Striden mellom de nederlandskspråklige i Flandern i nord og de fransktalende i Vallonia i sør har lammet belgisk politikk i flere år.