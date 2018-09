Danmark har nedlagt forbud mot voldsbande

Påtalemyndigheten ved politiet i København har nedlagt et administrativt forbud som gjelder hele landet. Politiet kan dermed pågripe bandemedlemmer som bærer bandens merke. Det er rett og slett forbudt å tilhøre banden.

Personer med tilknytning til LTF har vært involvert i drap og en rekke alvorlige voldsepsioder siden banden ble etablert i 2012.

Aftenposten laget i fjor høst denne reportasjen om banden og bandeleder Shuaib Khan:

Vil utvise bandelederen til Pakistan. Retten sier nei.

Dan P. Neegaard

Det er flere ganger reist krav om å forby banden, sist av den danske justisminister Søren Pape Paulsen og riksadvokat Ole Hasselgaard som i sommer ville at en dansk domstol skulle behandle et forbud.

«... straks bør gribes ind»

Pressemeldingen fra Købenshavns Politi: «Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud. Dette midlertidige forbud gælder, indtil opløsningssagen er behandlet ved domstolene.»

Dan P. Neegaard

– Fra i dag kan vi sikte LTF-medlemmer for å videreføre en ulovlig forening, og vi kan slå ned på deres utrygghetsskapende manifestasjoner i det offentlig rom, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard til Jyllands-Posten.

Skyter på åpen gate

Politiet mener at LTF har vært en sentral aktør i en bandekonflikt som i løpet av det siste året har kostet tre menneskeliv. I tillegg er flere tilfeldige personer blitt skadet under skyteepisoder på åpen gate. Fra juni til november i fjor ble det registrert opp mot 40 skyteepisoder som knyttes til bandene i Danmark.

LTF har også utvidet sin virksomhet over grensen til Sverige, i Malmø og Helsingborg

Bandelederen

Shuaib «Shebi» Khan er pakistansk statsborger og sønn av en tidligere lokalpolitiker i København. Han kaller seg «El Presidente» og er den ubestridte lederen i LTF.

Som 21-åring ble han i 2008 dømt til åtte års fengsel for å ha drept en jevnaldrende, mannlig fotomodell med kniv. Drapsofferet hadde ikke noe med de kriminelle bandene å gjøre. Khan ble likevel ikke utvist fra Danmark.

Da han ble løslatt etter den siste dommen på åtte års fengsel var det rundt 100 gjengmedlemmer som hadde samlet seg utenfor fengselsporten.

– De tok ham imot som om en popstjerne eller en krigshelt. Noe slikt har vi aldri sett før, sa Kim Østerbye i Fængselsforbundet til bt.dk.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Knallerter

Strukturen på banden og ryggmerkene er identisk med de kriminelle mc-bandene. Forskjellen er at LTF ikke kjører rundt på tunge motorsykler. I stedet er det typisk at det kommer to bandemedlemmer på en moped, eller knallert, og der passasjeren begynner å skyte mot dem de ønsker å ramme.

I går, tirsdag, skjedde det en slik skyteepisode i Helsingborg. Fire menn kom kjørende på to mopeder ved en uteservering på et torg i byen. Gjestene måtte kaste seg under bordene da de begynte å skyte. En mann i midten av 20-årene ble livstruende skadet.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Samme dag ble en annen mann drept i en skyteepisode i Malmø.

Ingen er pågrepet i noen av sakene.