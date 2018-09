Secret Service, politiorganisasjonen som blant annet har ansvaret for presidentens sikkerhet, har publisert et bilde av den nye bilen fra New York. Vel, ikke bare én, men to.

Det er alltid to helt like biler i kortesjen med USAs president. Tilsammen skal det finnes 12 slike biler. Hvorfor? Det kommer vi tilbake til.

President Donald Trump er i disse dager i sin hjemby New York for å delta i møtet i FNs hovedforsamling, der statsledere og regjeringssjefer fra mange av medlemslandene er med.

Ingen av de andre regjeringssjefene blir transportert i kjøretøy som er i nærheten av bilene som Trump bruker. Statsminister Erna Solberg bruker ikke bil en gang, hun går fra hotellet til FNs hovedkvarter midt på Manhattans østside.

MIKE SEGAR / Reuters / NTB scanpix

Detaljene om presidentens limousin er selvsagt hemmelige, men det er en spesiallaget Cadillac. Noen detaljer ble kjent om den forrige utgaven av bilen, den som daværende president Barack Obama tok i bruk da han første gang ble innsatt som president, i januar 2009.

20 centimeter tykke dører

Bilene som presidenten kjøres i kalles «The beast» («beistet»). Ikke uten grunn. Den «gamle» bilen har 20 centimeter tykke dører og nesten like tykke vinduer, og den veier mellom syv og ni tonn. Det betyr at toppfart og akselerasjon ikke står i stil til prislappen på flere millioner kroner.

Nøyaktig pris er ikke kjent. Utviklingen av den nye modellen startet i 2013 og amerikanske medier har i offentlige dokumenter funnet at bilprodusenten General Motors i januar 2016 hadde fått utbetalt 15,8 millioner dollar (128 millioner kroner etter dagens kurs).

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Hva vet man så om bilen? Ikke mye som er helt sikkert, bortsett fra at den er tungt pansret og skal kunne stå imot angrep med alt fra tunge skytevåpen til rakettgevær og eksplosiver.

«Tilleggsutstyr»

Ulike medier har de siste årene publisert følgende liste over «tilleggsutstyr» i den forrige modellen. Det er ingen grunn til å tro at beskyttelsesgraden er blitt dårligere i den nye bilen:

«Beistet» er hermetisk tett når dørene er lukket. For øvrig er det bare vinduet i førerdøren som kan åpnes noen få centimeter, slik at livvakten fra Secret Service som kjører bilen kan snakke med kollegene på utsiden.

En stålplate under bilen skal beskytte mot bombeangrep

I bagasjerommet skal det være beholdere med blod med samme blodtype som presidenten

Tåregass kan sprayes ut for å få en folkemengde til å spre seg

I fronten skal det være kameraer med nattsyn

I bagasjerommet er det oksygenbeholdere i tillegg til brannslukningsanlegg

Dekkene, som er like store som på en middels stor lastebil, skal kunne rulle selv om de er skutt i filler

Bensintanken skal være fylt med skum, noe som reduserer risikoen for en eksplosjon

Dørene veier like mye som kabindørene på fly av typen Boeing 757

Bilen er bygget i aluminium, titanium spesialstål og keramiske plater

Trump ville kjøre i hest og vogn

Under planleggingen av Donald Trumps første besøk til Storbritannia som president, ble det kjent at han ønsket å bli transportert med hest og vogn i stedet for den skuddsikre «beistet».

I den forbindelse uttalte en kilde til avisen The Times følgende:

«Bilen som frakter USAs president er et spektakulært kjøretøy. Det er designet for å stå imot et massivt angrep som med et rakettgevær. Om han er i kjøretøyet, er han utrolig godt beskyttet og på toppen av det kan den kjøre i stor fart. Om han er i en gyllen vogn som dras opp The Mall med hester, risikofaktoren blir dramatisk forhøyet».

Secret Service

Det finnes få bilder tatt inne i presidentbilen, men under president Barack Obama tok hans offisielle fotograf, Pete Souza, et da Japans statsminister Shinzo Abe fikk skyss. Bildet viser at det ikke er plass til at tre personer i bredden, til det er dørene og veggene for tykke.

Pete Souza / The White House

Ingen utenforstående får vanligvis komme i nærheten av presidentens bil(er), men det gjøres unntak. Et slik unntak var under Politiuken i da en politiorganisasjon arrangerte et treff for barn som mistet en forelder i tjeneste i politiet.

Secret Service

Arrangementet fant sted på ett av Secret Service sine treningssenter.

Hvorfor er det 12 biler?

Vi vet ikke sikkert at det er bygget 12 identiske biler, men det er opplysninger som medier i USA har fått. Det vi vet er at det alltid er to identiske biler med i kortesjene til USAs president.

Det er to biler i tilfelle noe skjer med den ene bilen, slik som under Barack Obamas besøk i Israel i 2013. Da skal noen ha fylt diesel i stedet for bensin på den ene bilen. Presidenten byttet bil og besøket fortsatte som vanlig.

Den andre grunnen til at det er to like biler, er at en eventuell angriper ikke kan vite sikkert hvilken bil som presidenten sitter i.

Så var det med 12 biler: Når presidenten er på besøk et sted, uansett hvor det er i verden, er det to biler i bruk. Når han da flyr videre til neste sted, står det to andre, men identiske, biler klar der. Og slik fortsetter det.

Bilene blir for øvrig fraktet verden over i store transportfly fra USAs flyvåpen.

Vil du lese mer om bilene og kortesjene til USAs president, også i et historisk perspektiv, har Secret Service egne nettsider om dette.

Secret Service har også en nettside der de forteller om hvordan de beskytter presidenten, visepresidenten, andre ledende politikere og utenlandske ledere som er på besøk i USA.