Ulykken skjedde da utstyr de brukte for å trygge en skiresort, eksploderte.

Ulykken skjedde, ifølge nyhetsbyrået Ap søndag morgen i Morllion før skiheisene og bakkene åpnet for turistene.

Haute-Savoie ligger i regionen Auvergne-Rhône-Alpes øst i Frankrike, som har grense både til Sveits og Italia. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til eksplosjonen. De to omkomne jobbet for å sikre at skiområdet ikke var rasfarlig da sprengladningene de var utstyrt med eksploderte.