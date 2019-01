Mandag så Rob Mitchell noe helt uvanlig fra sitt kontorvindu i Westbrook, Maine, ved Presumpscot-elven: Et trillrundt isflak roterte rundt i vannet. På isen - som målte rundt 100 meter tvers over - satt det fugler.

– Det var som en gigantisk karusell for ender, sier han til lokal presse.

Brian Snyder, Reuters/NTB scanpix

Han varslet lokale myndigheter som kvitterte med å legge ut bilder og film på sosiale medier.

«Det ser ut som månen har landet i Westbrook», skrev kommunen på Twitter og oppfordret folk til å komme og se fenomenet.

Nyhetsbyråenes fotografer og reportere fra de store TV-kanalene lyttet til oppfordringen. På sosiale medier har mange sammenlignet isflaket med Månen, fotografier tatt av NASA og fleipet med at «det var her romvesenene landet».

Andre har en mer nøktern holdning. En gruppe forskere forklarte i en vitenskapelig artikkel i 2016 hvorfor slike isflak roterer. I korthet er det slik at isen smelter og kjøler ned vannet. Når vannet er 4 grader, har det høyest såkalt densitet - tetthet. Dette skaper en strøm under isflaket som gjør at det snurrer rundt.