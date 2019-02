Toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un ble avsluttet tidligere enn ventet torsdag morgen. Ingen avtale om atomnedrustning er nådd.

Den amerikanske presidenten Donald Trump skulle etter planen signere en felles erklæring med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Dette skjedde ikke.

Kommentatorer og analytikere spekulerte før toppmøtet om de to lederne med en slik erklæring ville sette et endelig punktum for Korea-krigen. Den ble avsluttet med våpenhvile i 1953, men ennå er ingen formell fredsavtale inngått. Atomnedrustning var et av møtets hovedpunkter.

President Donald Trump poengterte i pressekonferansen torsdag at en slik erklæring ikke er signert. En avtale om atomnedrustning ble ikke nådd.

– Noen ganger må man bare gå ut. Dette var en av de gangene, sa Trump.

Leah Millis / Reuters / NTB scanpix

Uenighet om sanksjoner avsluttet toppmøtet

Trump la til at dokumentasjon på atomnedrustning allerede var ferdigstilt og klare for signering. Likevel ble ikke en avtale nådd. Ifølge The Guardian skal dette skyldes krav Nord-Koreas team stilte til president Trump om sanksjonene rettet mot landet.

– Det handlet om sanksjonene. De ville ha alle sanksjoner mot landet opphevet. Vi var ikke villige til å gjøre det, sa Trump.

Presidenten la til at han «aldri er redd for å snu ryggen til en avtale».

Han fremholdt i pressekonferansen at en rekke alternativer for en avtale ble diskutert, men at partene i toppmøtet valgte ikke å satse på noen av disse alternativene. Likevel var Trump klar på at forholdet mellom ham og Nord-Koreas leder er positivt.

– Vi hadde en produktiv tid sammen. Kim Jong-un er litt av en fyr, litt av en personlighet. Vi har et sterkt forhold, sa han.

I pressekonferansen ble det også klart at Kim, ifølge Trump, skal ha lovet den amerikanske presidenten ikke å prøvesprenge atombomber eller teste raketter.

– Jeg håper han holder løftet, sa Trump.

Leah Millis / Reuters / NTB scanpix

– Skulle ønske vi kunne oppnådd mer

Også den amerikanske utenriksministeren, Mike Pompeo, deltok i pressekonferansen. Han hadde følgende å si om det avsluttede toppmøtet:

– Det verden vil, er at atomnedrustning skal skje. Jeg skulle ønske vi kunne oppnådd mer, men jeg er optimistisk til utviklingen vi oppnådde i dag.

Pompeo erkjente at en avtale om atomnedrustning er blitt jobbet med i flere uker.

– Vi har gjort store fremskritt, særlig når de to lederne våre har møttes. Men dette gikk ikke hele veien. Vi fant ikke en avtale som stemte for USA, sa Pompeo.

Utenriksministeren la til at han er håpefull for en fremtidig avtale mellom Nord-Korea og USA.

– Vi vet hvilke utfordringer og begrensninger vi jobber med, men jeg håper at teamene våre i dagene og ukene fremover kan møtes og få til en avtale, sa han.

Jorge Silva / Reuters / NTB scanpix

Møtet avsluttet tidligere enn ventet

Samtalene mellom Kim og Trump foregikk torsdag formiddag ved Metropole hotell i Hanoi. Det er uklart om det skjedde noe i møterommet, som førte til at møtet ble avsluttet tidligere enn ventet. Trump og Pompeo sa begge at det var god stemning i rommet til tross for at det ikke ble en avtale.

Lunsjen som etter planen skulle følge møtet, ble også avlyst.

Toppmøtet, som ble avholdt i Hanoi i Vietnam, var det andre møtet mellom Trump og Kim. Torsdag formiddag markerte den andre og siste dagen av toppmøtet.