Toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un ble avsluttet tidligere enn ventet, torsdag morgen. Ingen avtale om atomnedrustning er nådd.

I utgangspunkt skulle den amerikanske presidenten Donald Trump etter planen signere en felles erklæring med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

President Donald Trump poengterer i pressekonferansen torsdag at en slik erklæring ikke er signert. En avtale er ikke nådd.

– Vi hadde en produktiv tid sammen, men Kim Jong-un og jeg følte at det ikke ville være en god tid å signere noen erklæringer. Noen ganger må man bare gå ut. Dette var en av de gangen, sier Trump.

I pressekonferansen torsdag formiddag sier Mike Pompeo, USAs utenriksminister, følgende om det avsluttede toppmøtet:

– Det verden vil er å oppnå atomnedrustning. Jeg skulle ønske vi nådd lenger, men jeg er optimistisk til utviklingen vi oppnådde i dag.

LEAH MILLIS / Reuters / NTB Scanpix

Mulig avtale om atomnedrustning

Toppmøtet, som ble avholdt i Hanoi i Vietnam, var det andre møtet mellom Trump og Kim. Torsdag formiddag markerte den andre og siste dagen av toppmøtet.

Mange kommentatorer og analytikere spekulerte før toppmøtet rundt om de to lederne ville sette et endelig punktum for Korea-krigen. Den ble avsluttet med våpenhvile i 1953, men ennå er ingen formell fredsavtale inngått. Atomnedrustning var et av møtets hovedpunkter.

Ved 07.30-tiden torsdag opplyser Det hvite hus at ingen avtale er nådd mellom de to statslederne. Uttalelsen fra Det hvite hus poengterer at de to partene «ser frem mot å møtes i fremtiden». Det skriver BBC.

KHAM / Reuters / NTB Scanpix

Møtet avsluttet tidligere enn ventet

Samtalene mellom Kim og Trump foregikk torsdag formiddag ved Metropole hotell i Hanoi. Ved 06.30-tiden norsk tid opplyser The Guardian at Kim Jong-un hadde forlatt Metropole hotell i Hanoi.

Kort tid etter ble det klart at også Donald Trump hadde forlatt Metropole hotell. Det er uklart hva som skjedde i møterommet, som førte til at møtet ble avsluttet tidligere enn ventet. Lunsjen som etter planen skulle følge møtet, ble også avlyst.

LEAH MILLIS / Reuters / NTB scanpix

Etter planen skulle Trump i tillegg til signeringen av en erklæring holde en pressekonferanse klokken 16.00 i lokal tid. Pressetalsperson i Det hvite hus, Sarah Sanders, opplyser at denne pressekonferanse ble fremskyndet til klokken 14.00 lokal tid. Dette tilsvarer klokken 08.00 norsk tid.

Denne pressekonferansen skal foregå ved et annet hotell i den vietnamesiske byen. Ifølge The Guardian skal Trump ha ankommet hotellet ved 08.00-tiden norsk tid.

Tidligere denne uken fikk Trump kritikk for å ha ekskludert journalister fra toppmøtet med Kim. Pressetilgangen ble innskrenket, på grunn av det Sanders beskrev som «toppmøtets sensitive karakter».